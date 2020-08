2060-ra a klímaváltozás ugyanannyi halálos áldozatot szed majd, mint a koronavírus-járvány, 2100-ra pedig ötször annyit - írta blogjában Bill Gates. Az üzletember szerint ezért a globális felmelegedés megfékezése érdekében is ugyanolyan gyors és drasztikus intézkedésekre van szükség, mint amilyeneket a pandémia idején láttunk a kormányok részéről. Figyelmeztetett arra is, hogy ha a világ vezetői nem teszik meg a szükséges lépéseket, a mostani járványnál is sokkal pusztítóbb válságra és következményekre számíthatunk.

A koronavírus-járványnál is súlyosabb válság vár ránk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lépni kell, minél előbb

Jelenleg a koronavírus-járvány áldozatainak 100 ezer főre vetített száma 14 körül alakul. Ám, ha ugyanilyen ütemben nő a széndioxid-kibocsátás mértéke világszerte, akkor Gates becslése szerint az évszázad végére már 87 halott jut 100 ezer főre - csakhogy ennek nem a járvány, hanem a klímaváltozás áll majd a hátterében. "Bármilyen szörnyű is a mostani pandémia, a klímaváltozás sokkal rosszabb lesz" - emeli ki Bill Gates.

Tanulni kellene a mostani helyzetből

Mekkora anyagi kárt okoz a klímaváltozás? A válaszért kattintson ide!

A milliárdos üzletember emellett azzal is számol, hogy a klímaváltozás 20 éven belül akkora gazdasági károkat okoz, mintha minden évtizedben végigsöpörne egy koronavírus-járvány a világon. Kiemelte továbbá, hogy a mostani válságból sokat lehetne tanulni, tapasztalatainkat pedig a jövőben arra lehetne használni, hogy a megfelelő eszközökkel kezdjünk neki a felmelegedés megfékezéséhez.

A japán okosmaszk több nyelvű kommunikációt tesz lehetővé - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!