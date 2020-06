Miért jó felpolcolni a lábunkat?

Egy hosszú, megerőltető nap után felszabadító érzésként hat, mikor a lábainkat végre kiszabadíthatjuk a cipő fogságából. Az alsó végtagok feszülő, fájó érzetét az okozza, hogy a folyadék felgyülemlik a láb szöveteiben. Sok esetben csak az egészségtelen munkavégzés miatti megerőltetés okozza, de ha rendszeresen előfordul, érdemes felkeresni vele az orvost, hiszen komoly betegségek - keringési zavarok, szív- és vesebajok - jele is lehet.

A lábfájdalom lehetséges okai Valószínűleg életünk során mindannyiunkkal előfordult már egyszer-egyszer, hogy az alsó végtagjainkban hosszabb-rövidebb ideig fájdalmat éreztünk. A lábfájdalom mögött többféle ok is húzódhat - kattintson a részletekért!

Ezért jó felpolcolni a lábakat

Akik a munkájuk miatt sokat ácsorognak, gyakran érezhetik a fenti tüneteket, de az ülőmunka során is sokat lógatjuk és keveset mozgatjuk a lábunkat, ami miatt lelassul a vér szívirányú áramlása. Ettől a vénákban tartósan megnövekszik a nyomás, ami pedig a vénabillentyűk elégtelen működéséhez, a vér állandó pangásához, így az erek kitágulásához vezet. Hogyha pedig a keringés nem működik jól, akkor a salakanyagok elszállítása sem megfelelő, és a pangás miatt az oxigénellátás is csökken. A vénás keringés elégtelenségének látható tünetei a seprűvénák (főként a talpak szélén), a visszerek, az ödéma, illetve a lábszár feszülővé, tömötté válása.

Egészséges időnként felpolcolni a lábunkat. Fotó: 123rf

Már azzal is tehermentesíthetjük a fájó végtagokat, ha néhány percet mozdulatlanul fekszünk. Ez segít megszüntetni a nehéz láb érzését, illetve az alsó végtagok duzzanatát, rossz keringését. Még jobb azonban, ha felpolcoljuk a lábakat, ez ugyanis enyhíti a vizesedéssel járó feszülést, csökkenti a nyomást a lábszárvénákban, illetve serkenti a vér áramlását is. Ez a pozíció nem csak a lábak keringését segíti, de több vér áramolhat így a gyomorba is, ami segíti a tápanyagok felszívódását.

Nap végén, dolgunk végeztével érdemes legalább 20 percet felpolcolni a lábunkat. Helyezzünk a végtagok alá párnát, vagy hajtogassuk össze a takarót úgy, hogy a végtagok 15-20 centivel magasabban legyenek. Ügyeljünk arra, hogy a sarok magasabbal legyen, mint a térd, de akár a derekunk alá is tehetünk egy párnát. Lábaink így gyorsan megkönnyebbülnek, a keringés megélénkül, valamint a szövetekben pangó folyadék is eltávozik.