Visszeres lábak: mutatjuk, milyen gyakorlatokat kell végezni

Az álló- és ülőmunka, valamint a mozgásszegény életmód miatt sokaknál visszértágulatok alakulnak ki, ami nemcsak esztétikailag zavaró, de fájdalmas és igen veszélyes is, hiszen lábszárfekélyhez és mélyvénás trombózishoz is vezethet - mutatott rá Dvorák Márton, a Trombózis- és Hematológiai Központ mozgásterapeutája.

Vénás értornával a vénák egészségéért

A vénás értorna gyógytornászok, mozgásterapeuták által összeállított speciális gyakorlatok összessége, melynek során nagy hangsúlyt kap a megfelelő légzéstechnika is. A gyakorlatok többsége könnyen kivitelezhető, a kevésbé fittek is könnyen el tudják végezni. Ilyen a többi között a jól ismert lábfejkörzés, sarokemelés, bicikliző mozdulatok végzése.

A jól ismert lábfejkörzés sokat segíthet a fájdalmak enhyítésében. Fotó: Getty IMages

A torna akkor a leghatékonyabb, ha személyre szabott, éppen ezért előzetes állapotfelmérés szükséges, valamint az, hogy a szakember összeállítsa a legoptimálisabb mozdulatsorokat, nehézségi szintet. Ezáltal nemcsak a visszerek előzhetők meg és a fájdalmak csökkenthetők, hanem megelőzhető a mélyvénás trombózis is a keringés pezsdítése által. Fontos, hogy vannak olyan mozdulatok, testhelyzetek, melyeket bizonyos betegségek (például magasvérnyomás), állapotok (terhesség) esetén kerülni kell – ezekről érdeklődjünk szakembernél!

Röviden a vénás érhálózatról

A vénák a hajszálerek felől vezetik el az oxigénben szegény, széndioxidban gazdag vért a szív felé. Faluk vékony és tágulékony a kötőszöveti rostoknak, kollagénnek és a simaizomnak köszönhetően. A vénákban szelepek is találhatók, melyek megakadályozzák a vér visszafelé áramlását, mivel az artériákkal ellentétben több helyen is a gravitáció ellen kell dolgozniuk, hogy a vér visszakerüljön a szívbe. A vér áramlását a vénákban izmok is segítik - mozgás során összeszorítják az ereket, így a vért a szív felé továbbítják.

Vannak esetek (főleg álló- vagy ülőmunka esetén), amikor a vénák izmai, esetleg szelepei meghibásodnak. Ilyenkor a véráramlás sem lesz megfelelő, lelassul. Az erek kitágulhatnak, kialakulnak a bőr felszínéből kitüremkedő kacskaringós visszértágulatok, melyek látványra zavarók, fájdalmasak, ráadásul fokozódik a mélyvénás trombózis veszélye is.

Dvorák Márton szerint az alábbi esetekben érdemes vénás értornát végezni:

vénás elégtelenségek fokozott rizikója esetén

visszértágulatok

ödéma

mélyvénás trombózis prevenciója/hosszútávú terápiája

terhesség

tartós ágyban fekvés

