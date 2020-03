WHO: a kijárási tilalom nem elég

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. március 26. 11:10 Módosítva: 2020. március 26. 14:25

A kijárási korlátozásokkal mindössze lelassítani tudjuk a koronavírus-járványt. A valódi feltartóztatáshoz azonban az országoknak célzott vírusellenes stratégiákat is be kell vetniük - hívta fel a figyelmet Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

