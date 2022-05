WHO: a világ nem elég felkészült egy újabb pandémiára

A reformok hiánya, beleértve például a nemzetközi egészségügyi szabályozás területét is, azt jelenti, hogy a világ ma is éppen olyan sebezhető, mint bármikor korábban - idézi a Reuters hírügynökség a WHO azon bizottságának jelentését, amely a koronavírus-világjárvány megfékezésére tett válaszlépések hatékonyságát hivatott felmérni. A vizsgálatot Helen Clark új-zélandi exminiszterlelnök és Ellen Johnson Sirleaf, Libéria korábbi elnöke vezeti. A jelentés szerzői elismerik, hogy bár történtek előrelépések, kiemelve a WHO finanszírozásának emelését, ezzel együtt azonban a folyamatot túlzottan lassúnak ítélik.

Védőmaszkot viselő pár tandemezik az erős járványügyi korlátozásokkal érintett Pekingben május 18-án. Fotó: Getty Images

"Ma is ugyanazok az eszközök és ugyanaz a rendszer van a kezünkben egy pandémiás fenyegetésre válaszul, mint amely már 2019 decemberében is létezett. Ezek az eszközök pedig egész egyszerűen nem voltak elég jók" – mondta el Clark újságírók előtt. "Ha egy új pandémia jönne még idén, jövőre, de akár két éven belül, zömében ugyanott tartanánk. Vagy akár rosszabb is lenne a helyzet, tekintve a szoros pénzügyi helyzetet, amely sok, ha nem a legtöbb országban jelenleg fennáll" - tette hozzá.

A jelentést éppen azelőtt adták ki, hogy a jövő héten összeül Genfben az Egészségügyi Világyűlés (WHA), a WHO éves döntéshozó fóruma. A tagországok egészségügyi miniszterei alkotta testület ülésén várhatóan a bizottság által felhozott problémák is napirendre kerülnek. A bizottság ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy a témát magasabb szinten, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlésén is vitára bocsássák, továbbá összehívjanak egy, a tagországok államfői által vezetett független tanácsot az egészségügyi fenyegetésekkel szembeni cselekvés előmozdítására.