Vigyázz, rengeteg lódarázs van ezen a túraútvonalon

A Badacsonyon az Egry József-kilátó és a Ranolder-kereszt között, az Országos Kéktúra útvonala menti fákon több lódarázsfészek is található – derült ki a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóságának közleményéből. Mutatjuk, mit kell tenned, ha arrafelé járnál.

Több lódarázsfészek is található egy népszerű túraútvonal mentén a Badacsonyon. Fotó: Tóth Szabolcs, Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Fészküket védve támadnak

A lódarazsak ezekben a hetekben különösen aktívak, ugyanis augusztus végén és szeptember elején van ezen faj párzási időszaka. Bár a lódarázs alapvetően békés rovar, a fészekvédő ösztön miatt ilyenkor előfordulhat, hogy rátámadnak a közel merészkedő kirándulókra.

A darázscsípésre allergiásoknál már akár egyetlen csípésük is életveszélyes állapotot idézhet elő, bár néha még azoknál is komoly gondot okozhat, akik nem is allergiásak.

Ne próbáld meg elhessegetni őket!

A kirándulókat arra kérik, hogy az említett szakaszon fokozott körültekintéssel haladjanak át! Aki lódarazsakkal találkozik az úton, kerülje a hirtelen mozdulatokat, és ne próbálja elhessegetni a rovarokat. A legjobb, ha nagy ívben kikerüljük a rovarokat, és óvatosan elhagyjuk a helyszínt.