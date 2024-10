Vigyázz, ha ilyen szedőlapátot vettél: rákkeltő lehet

Általában napos idő várható fátyolfelhőkkel, lassanként északkeleten is csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Csapadék estig nem várható. A déli, délkeleti szél nagy területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos közeli lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet általában 21 és 26 fok között valószínű, de az északkeleti határ mentén ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Fronthatással egyelőre nem kell számolnunk. Ezzel együtt a gyors melegedés miatt az arra érzékenyek körében melegfronti jellegű hatások jelentkezhetnek.