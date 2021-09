Veszélyes kullancsot találtak az országban

Felmérést indított az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ELKH) az invazív Hyalomma kullancsok magyarországi terjedéséről. A projekt kezdete után három hónappal azonosították az első példányt itthon, a Vas megyében felfedezett kullancsot molekuláris biológiai módszerekkel vizsgálják a pécsi Nemzeti Virológiai Laboratóriummal együttműködésben - közölte az ELKH.

Nagyobb, gyorsabb és veszélyesebb

A kullancsok jellegzetessége, hogy kétszer-háromszor nagyobbak a hazai fajoknál, körülbelül akkorák, mint egy dinnyemag. A pajzsukon két nagyméretű pontszemük van, erre utal a Hyalomma görög szó is, amely tükörfordítással üvegszemet jelent. A hazai kullancsokkal ellentétben jól látnak, ráadásul nemcsak egy fűszálon vagy cserje levelén ülve várnak az áldozataikra, de aktívan vadásznak is, vagyis követik a kiszemelt célpontot. Viszonylag hosszú lábaik segítségével gyorsan tudnak mozogni. A Hyalomma kullancsok jellegzetességei a lábaikon lévő sárga csíkok, amelyek szabad szemmel is jól láthatók. Egy korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk az elterjedésükről és veszélyeikről.

A fotón látható kullancsfaj egyik példányát azonosították Vas megyében. Fotó: Getty Images

A projekt indítása óta számos lakossági bejelentés, e-mail, fotó és beküldött példány érkezett az Ökológiai Kutatóközponthoz. A lakosság által észlelt egyedek között szerepelt más ízeltlábú is, de a legtöbb esetben valóban kullancsok voltak. Földvári Gábor, a kutatás vezetője a közleményben hangsúlyozta, hogy ezek a "járulékos fogások" sem haszontalanok, hiszen a lakosság széles körű részvétele miatt az ország jelentős részéről kapnak információt egyéb kullancsfajok elterjedtségéről is a program révén.

Az eddig beérkezett öt kullancsfaj - és egy közeli rokon vérszívó, az óvantag - közül az augusztusban bejelentett Hyalommakullancsa legfigyelemreméltóbb. A Vas megyei településen egy kutyatulajdonos észlelte a nagyméretű, gyors mozgású, csíkos lábú példányt, amely a kutyáján mászkált. A kutya nem járt külföldön, a közeli madárvárta viszont nagy valószínűséggel megfelelő körülményeket biztosított a vándormadárral érkező kullancs fejlődéséhez.

Az ÖK kutatói továbbra is kérik a lakosságot, kiemelten a kutya-, ló- és szarvasmarhatartókat, hogy az észlelt kullancsokat a megszokottnál tüzetesebben figyeljék meg és ha Hyalomma egyedet találnak, jelezzék azt a kullancs@ecolres.hu e-mail címen. Az azonosításról és a beküldés módjáról, valamint a Hyalomma kullancsokról további információ a Kullancsfigyelő honlapján érhető el.