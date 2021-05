Váratlan balesetet okozhatnak az elektromos rollerek

Kíváncsi rá, milyen sérüléseket okozhatnak az elektromos rollerek? Kattintson, és kiderül!

Pár évvel ezelőtti bevezetésük óta csaknem állandó konfliktusok forrásai a nagyvárosokban szanaszét hagyott elektromos rollerek. Van, hogy csak megmosolyogjuk a legváratlanabb helyeken felbukkanó közlekedési eszközöket, vagy éppen mérgelődünk azon, hogy mennyire elcsúfítják a város látképét. Abba azonban kevesen gondolnak bele, hogy vannak, akik nem tudják kikerülni az út közepén hagyott rollereket. Az alkalmatlan helyen fekvő járművek bizony kisebb-nagyobb sérüléseket okozhatnak például a látássérülteknek. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) legutóbbi Facebook-bejegyzésében a május 11-i közlekedési kultúra napja alkalmából hívta fel a figyelmet az utcán otthagyott elektromos rollerekben rejlő veszélyforrásra.

Mint írják, a vakok és gyengénlátók számára az utcai közlekedés ugyanúgy mindennapos feladat, mint bárki másnak - ám az út közepén heverő rollerek és egyéb tényezők miatt olykor mégis felér egy kisebb kalandtúrával. A látássérülteknek ugyanis nem mindig sikerül kikerülniük az úton hagyott rollereket, de a járdán tekerő biciklisekkel és a telefonjukba merülő járókelőkkel is meggyűlhet a bajuk, ami kisebb-nagyobb baleseteket is okozhat. Éppen ezért ha legközelebb egy nagyon rossz helyen állomásozó elektromos rollert látunk, gondoljuk rájuk, húzzuk odébb a járművet, valamint ha lehet, telefonnyomkodás helyett inkább magunk elé nézzünk az utcán, így akár fel is ajánlhatjuk a segítségünket a látássérülteknek, amennyiben szükséges.

Kerékpárral haladva pedig mindig tartsuk be a KRESZ vonatkozó előírásait: lakott területen csak akkor hajthatunk a járdán, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre, ám ez esetben is csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül, legfeljebb 10 kilométer/órás sebességgel tekerhetünk.