Váratlan veszély les a fiatalokra a TikTokon

„Tanulmányunkban azt szerettük volna feltárni, hogy miként lehet e-cigarettákat promotálni a TikTokon, így felmérve a platform saját szabályozásának hatékonyságát a kábítószerek, szeszes italok és dohánytermékek vonatkozásában. Márpedig az a rengeteg potenciálisan káros tartalom, amelyeket a fiataloknak fogyasztanak a TikTokon, bizony azt mutatja, hogy az önszabályozás kudarcot vall” – idézi a perthi Curtin Egyetem közleménye Jonine Jancey professzort, a kutatás vezetőjét. A felmérésbe összesen 264 videót vontak be a közösségimédia-oldalról, amelyek mind valamilyen e-cigihez köthető tartalmat jelenítettek meg. Ezek összesen 2,5 millió megtekintést generáltak.

Ausztrália kemény lépéseket tesz az e-cigi-használat visszaszorítására. Fotó: Getty Images

Beszédes adat, hogy a vizsgált videók 97,7 százaléka pozitív színben tüntette fel az e-cigiket, és ezek az össznézettség 98,7 százalékából, valamint a lájkok 98,2 százalékából részesültek. Akadtak köztük humoros és zenés tartalmak, de még felhasználási tippek is. Voltak, amelyek külön közösségként határozták meg az elektromos cigaretták fogyasztóit, akár önkéntelenül is normalizálva e dohánytermékcsoport használatát. Mi több, 69 videó kifejezetten megsértette a TikTok tartalomszabályozási előírásait, mert vásárlásra buzdította a nézőket. Voltak, amelyek nemcsak közvetlen linket kínáltak, amely átvezette a felhasználókat a kereskedők egyéb internetes felületeire, de még akár akciókkal is igyekeztek bevonzani a potenciális vásárlókat.

Könnyebb a meggyőzés, ha a barátoktól ered

Tama Leaver professzor, a tanulmány társszerzője arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a videókat jellemzően fiatalok készítik fiataloknak. Ennél fogva rendkívül erős befolyásoló erővel bírnak ebben a korosztályban. „Lényegében a felhasználók közötti hirdetés egy formájával van dolgunk, ahol a fiatalok barátaikat és celebeket láthatnak, amint pozitív színben tüntetik fel az e-cigaretta-használatot, Ezenkívül egyes tartalmakat influenszerek posztolnak, akiket valójában az e-cigaretta-ipar fizet, hogy hirdessék a termékeiket. Mindazonáltal ezt nem feltétlenül hozzák nyilvánosságra, és a videókat megtekintő fiatalok nem is mindig tudják, hogy egy hirdetést látnak éppen” – húzta alá a kutató.

Mint azt megírtuk, a közelmúltban szigorú intézkedéseket jelentett be az ausztrál kormány az elektromos cigaretta használatának korlátozására. Mark Butler egészségügyi miniszter azzal vádolta meg a dohányipari szereplőket, hogy ezekkel a termékekkel igyekeznek nikotinfüggőséget kialakítani újabb és újabb generációkban. A jövőben e-cigarettákat kizárólag orvosi vényre, a dohányzásról való leszokást támogató eszközként lehet majd megvásárolni Ausztráliában.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!