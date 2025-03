8 helyett 300 napig rekedtek súlytalanságban, komoly kezelésekre számíthat a két űrhajós

Továbbra is általában fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, de időszakosan megvastagodhat a felhőzet, szűrtebb lehet a napsütés. Többfelé megélénkül a déli, délkeleti szél, az Alpokalján néhol erős széllökések is előfordulhatnak, északkeleten gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 19, 20 fok körül alakul. Felhőre igen, esőre nem kell számítanunk a hétvégén. Utána viszont kijut az esőfelhőkből is.