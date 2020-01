Új melegrekorddal indult az év

Januári melegrekordot mértek egy Sunndalsora nevű kisvárosban Norvégia nyugati részén, ahol csütörtökön 19 Celsius-fokot mutatott a hőmérő - közölte a Norvég Meteorológiai Intézet. A korábbi norvég januári melegrekordot 1989-ben jegyezték fel, akkor 17,9 Celsius-fokot mértek Tafjord faluban.

A szélsőséges 2019 után enyhe téllel kezdődött 2020. Fotó: iStock

A különösen enyhe időjárás a szakértők szerint a hegyek felől érkező meleg főnszélnek köszönhető. Norvégiában országszerte szokatlanul meleg a mostani tél. A következő napokra azonban már heves esőket és lehűlést jósolnak. Sunndalsorához egyébként több melegrekord is fűződik. 1998 decemberében például 18,3 Celsius-fokot mértek a városban, és a legmelegebb (18,9 fokos) februári nap is ott volt 1990-ben.

Szélsőséges év van mögöttünk

Tavaly az egész világon meleg és szélsőséges időjárás uralkodott. Ha a globális átlagban nem is a legmelegebb, de legalább a második vagy harmadik legmelegebb év lehetett a 2019-es - ismertette Tóth Tamás meteorológus. Mint mondta, az elmúlt évben nagyon sok helyen nemzeti rekordok dőltek meg. Európában két komoly hőhullám is volt, Szíriában pedig idén először 50 fokot is mértek. Emellett a szélsőséges időjárási eseményből is sok volt tavaly. A Bahamákon például a szigetek történetének legerősebb hurrikánja csapott le, sok helyen pedig erdőtüzek pusztítottak.

Magyarországon is jóval melegebb volt tavaly az átlaghoz képest. Az adatok összesítése után nagy valószínűséggel az derül majd ki, hogy 2019 még melegebb volt, mint 2018 - véli a meteorológus.