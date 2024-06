Tüsszentett – kirobbantak a belei a testéből

Egy floridai férfin a közelmúltban hasi műtétet kellett elvégezni, ami után a műtéti heg nem gyógyult be megfelelően. Reggelizés közben a férfi először tüsszentett, majd köhögni kezdett. Ekkor már erős fájdalmat és nedves érzést észlelt az alhasán, majd felfedezte, hogy a bél több hurokja átszakadt a be nem gyógyult seben. Azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi műtéttel visszahelyezték a beleit a hasüregébe – számolt be a meglepő esetről a Science Alert.

Ne tartsd vissza! Fotó: Getty Images

Megvan a feladata

A tüsszentés általában egy védekező mechanizmus, amely távol tartja a potenciálisan káros dolgokat – például port, polleneket, baktériumokat és vírusokat – a légzőrendszerből. A folyamatot az agyban található úgynevezett "tüsszentőközpont" irányítja, ami egyébként a légzésért is felel. Ezt az orr és a légutak belsejében lévő irritáló anyagok aktiválják azzal, hogy impulzusokat küldenek a központba. A válasz a szem, a torok és a száj becsukása, miközben a mellkasi izmok összehúzódnak, ezzel összenyomva a tüdőt és kiszorítva a levegőt a légzőrendszerből. Ez végül lenyűgöző sebességgel kényszeríti ki a reakciót kiváltó anyagot a szervezetből. Egy tüsszentés akár 160 km/órás sebességgel is kilökheti a nyálkacseppeket az orrból, annak visszatartása tehát nagymértékben megnöveli a légzőrendszerben lévő nyomást.

Ha visszatartod, ezt okozhatja: