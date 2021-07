Tüdőátültetés COVID után: "nem akarom, hogy más is átmenjen ezen"

Egészségügyi szakemberek nem győzik hangsúlyozni a koronavírus elleni védőoltás szükségességét. Sokan mégsem oltatják be magukat, aminek a vakcinák iránti bizalmatlanság mellett az az egyik leggyakoribb oka, hogy vannak, akik úgy gondolják, a fiatalokra "nem olyan veszélyes" a vírus, hamarabb kiheverik a fertőzést. Hogy a SARS-CoV-2 emberi szervezetre gyakorolt hatása mennyire kiszámíthatatlan, arra példa két húszas éveiben járó, oltatlan amerikai férfi esete, akiknek néhány hét alatt annyira szétroncsolta a tüdejét a koronavírus, hogy életmentő beavatkozásra volt szükségük. Családjuk az NBC Newsnak nyilatkozva - saját történetükből kiindulva - mindenkit arra bátorít, hogy oltassa be magát, ha teheti.

A koronavírus-fertőzés komoly tüdőkárosodáshoz is vezethet. Fotó: Getty Images

A fiatalság önmagában nem garancia

A 24 éves georgiai Blake Bargatze egy floridai beltéri koncerten kapta el a koronavírust még áprilisban. Hamarosan olyan rosszul lett, hogy kórházba szállították. Mivel állapota folyamatosan romlott, családja átszállíttatta az atlantai Piedmont kórházba, ahol ECMO-kezelésre (műtüdő) szorult. Ez a készülék a testen kívülre pumpálja és oxigénnel látja el az ember vérét, vagyis tartós szív- és légzőszervi támogatást nyújt, hogy a tüdő és a szív pihenhessen. Ám előbbit Bargatze esetében olyan mértékben károsította a vírus, hogy az ECMO-gép nem bizonyult elegendőnek, ezért átvitték az egyik baltimore-i kórházba, ahol azonnal a tüdőtranszplantációs lista élére került. Júniusban végül kettős tüdőátültetést hajtottak végre rajta.

"Nem akarom, hogy más is átmenjen ezen. Borzalmas" - nyilatkozta a férfi édesanyja, Cheryl Bargatze Nuclo az NBC-hez tartozó WXIA nevű csatornának. Elmesélte, hogy pont a koncert előtt beszélgetett fiával a védőoltás beadásáról,aki azonban még várni akart vele. Édesanyja szerint hiba volt bizonytalankodni. Úgy fogalmazott: "nem éri meg azt a sok fájdalmat, amin az egész család keresztülmegy." Napokkal a műtét előtt Bargatze egyébként megkapta az első koronavírus elleni oltást. Azóta a testvére és az egyik unokatestvére is beoltatta magát, mert látták, min megy keresztül - mesélte Cheryl.

25 évesen újratanulni mindent

Az ohiói Marcus Hartford családja hasonlón megy keresztül. A 25 éves férfi édesanyja elmesélte, fia már három hónapja kórházban van. Hartford elismert, díjnyertes séf Ohióban, ahol egy étterem újranyitásában segédkezett. Április elején kapta el a koronavírust, amikor egy születésnapi partin dolgozott. "Éppen ő lett ennyire rosszul, aki korábban alig volt beteg, nem ivott és nem dohányzott. Még mindig úgy érzem, hogy szürreális ez az egész, mintha egy álomban élnék" - nyilatkozta az édesanya. Hartford esetében még csak elméleti szinten merült fel a védőoltás lehetősége: korosztályát körülbelül egy héttel azelőtt kezdték oltani, hogy ő elkapta a vírust.

A fiatal férfi eddig három műtéten esett át, aminek során eltávolították jobb tüdeje egy részét. Nyolcvanegy napot töltött ECMO-gépen, míg végül sikerült lekerülnie róla, de továbbra is lélegeztetőgépen tartják. Amennyiben bal tüdeje nem lesz képes átvenni a jobb munkáját, előfordulhat, hogy neki is kettős tüdőátültetésen kell átesnie. "Végre többet mozgatja a karjait, és már néhány guggolást is képes elvégezni. Ez arra jó, hogy megerősödjön a lába és képes legyen felállni, újra járni. Nagyon hosszú út áll még előtte, de most már kitart" - mesélte Hartford édesanyja.

A két férfi esete nem egyedülálló. Ahogy arról a Northwestern Medicine oldala is beszámolt, júniusban egy húszas éveiben járó nőn hajtottak végre kettős tüdőtranszplantációt az egyik chicagói kórházban. Ő ezt megelőzően hat hetet töltött intenzív osztályon előbb lélegeztetőgépre, majd ECMO-ra kötve.