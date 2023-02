Már több mint 20 ezer áldozata van a török-szíriai földrengésnek

Legfeljebb kevés felhő zavarja a napsütést, csapadék sem alakul ki. Megélénkülő északnyugati szél mellett 2, 8 fok közötti maximumokra számíthatunk. Pénteken marad a frontmentes idő, azonban már többeknél felerősödhetnek a fejfájásos tünetek. Ezek most még görcsös formában jelentkezhetnek, azonban estétől a migrénhajlam is fokozódik. Gyakoriak a vérnyomáspanaszok, az ízületesek is nehéz időszakot élnek át. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: