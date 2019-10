Top 10 betegség, ami az ezredfordulósokat érinti

A Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) által összegyűjtött adatok szerint az alábbi tíz betegség érinti leginkább az ezredfordulósokat:

depresszió drogfüggőség alkoholfüggőség magas vérnyomás hiperaktivitás pszichotikus betegségek Crohn-betegség és fekélyes vastagbélgyulladás magas koleszterint dohányzás/nikotinfüggőség 2-es típusú cukorbetegség

Gyakrabban és hamarabb jelentkeznek náluk a betegségek

Dr. Vincent Nelson, a BCBSA egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy bár az, hogy melyik betegségek kerültek az első tízbe, nem meglepő, ugyanakkor sokkolóan hatott, hogy ezek a betegségek mennyivel gyakoribbak az előző generációhoz képest. A 2017-ben 34-36 éves ezredfordulósok 11 százalékkal voltak kevésbé egészségesek, mint azok az X generáció tagjai, és kétszer nagyobb arányban diagnosztizálták náluk Top10-ben szereplő betegségeket.

A 2017-ben megkérdezett 55 millió ezredfordulós 83 százaléka egészségesnek érezte magát, a BCBSA analízise azonban mást mutat, és mivel szerintük bizonyos egészségügyi problémák hamarabb jelentkeznek az ezredfordulósoknál, mint az előző generációknál, a problémát semmiképpen sem lenne szabad az asztal alá söpörni.

Az ezredfordulósok között kifejezetten sok a depressziós. Fotó: iStock

Erős az elveszettség, a reménytelenség érzése

Az adatok összesítéséből az is kiderült, hogy az ezredfordulós generációt nagyobb mértékben érintik mentális, mint fizikai jellegű egészségügyi problémák, és náluk növekszik legjobban a depressziósok, illetve a hiperaktívak száma. Deborah Serani professzor, a "Living with Depression" című könyv szerzője szerint nem meglepő, hogy a depresszió, illetve a drog- és alkoholfüggőség áll az ezredfordulósokat érintő betegségek dobogós helyein.

Szerinte a technológia fejlődése miatt ez a generáció volt az első, amely úgy nőtt fel, hogy nem tanult meg szemkontaktust tartani, illetve arckifejezéseket értelmezni, vagy mélyebben érzékelni a saját, illetve mások érzelmeit. Ez nehezebbé teszi számukra, hogy megértsék a gondolataikat és az érzéseiket. A média is felelős, mivel napi 24 órában özönlenek a hírek, mindenki számára elérhetők az információk terrortámadásokról, természeti katasztrófákról és olyan dolgokról, amelyek néhány generációval korábban még nem léteztek. Emiatt elveszettnek érezhetik magukat, reménytelennek az életüket, és a mindezek miatt érzett félelmeik is "fertőzőek". Emellett nehezebben tolerálják a stresszes helyzeteket, könnyen lesznek frusztráltak, és kerülik a próbatételeket, hogy ne érezzék magukat túlterheltnek.

Érzelmileg és pszichésen is sérülékenyebbek

Hozzájárulhat még a generáció jellemző betegségeinek kialakulásához, hogy mivel náluk már mindkét szülő dolgozott, kevesebb részük volt családi ebédekben, vacsorákban, közös hétvégékben. Éppen ezért az sem meglepő, hogy egyre többeknek van közülük olyan munkája, ahol nincs szabott munkaidő, és sokszor még hétvégéken, sőt, akár a vakációjukon is dolgoznak. Emiatt aztán szinte sosincs idejük kiengedni, feltöltődni, és ez érzelmileg és pszichésen is sérülékenyebbé teszi őket, ami magyarázat lehet arra is, hogy mentális, illetve függőséggel kapcsolatos betegségek miért kezdenek egyre fiatalabb korban kialakulni.

