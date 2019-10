A családi ebéd ezért fontos

Számos felnőttkori betegségünk azért alakul ki - beleértve a mentális problémákat, a rossz táplálkozást vagy életmód-sémákat -, mert gyermekkorunkban nem kaptunk jó mintákat az egészséges életvitelhez. Pedig a családi asztalnál volna erre lehetőség.

Magyarországon minden második házasság felbomlik. A pár- és családterápia segíthet megoldani a konfliktusokat és begyógyítani a sebeket. Hogy miben segíthet a szakember, és miben tudunk mi is saját magunkon, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Először is a családjukkal étkező gyerekek jobban táplálkoznak, alacsonyabb esetükben az elhízás esélye, és gyorsabb a szellemi fejlődésük - például nagyobb lesz a szókincsük. Ezek a tényezők pozitív hatással lehetnek az osztálytermi (közösségi) viselkedésükre és a tanulmányi teljesítményükre is. Ráadásul a gyerekek családi körben megtanulhatják a helyes táplálkozást, ami az egészséges életmód egyik sarokköve. Persze, a szülőknek is hozzá kell tenniük a magukét a gyermekek teljes körű és harmonikus fejlődéséhez. A közös vacsorázás ehhez jó terep.

Miért fontos a családi vacsora?

A családi étkezések előnyeit részletesebben is érdemes megnézni:

A családi vacsora olyan környezetet teremthet, amelyben a szülők példát mutathatnak a gyerekeknek. A családjukkal étkező gyerekek több gyümölcsöt, zöldséget, tejet és tejterméket fogyasztanak, mint azok, akik kevesebb időt töltenek együtt az asztalnál.

A családi étkezés a beszámolók szerint a szülők számára napjaik pozitív része. A megszokott étkezési idő kialakítja az igényt a közös programokra, az összefogásra, azaz erősíti a kohéziót. Ahol nincsenek gyerekek, a párok számára az asztalhoz ülés olyan határvonalat húz, amely egyensúlyt teremt a munka és a személyes élet között.

A családi étkezés gyakorisága és azelhízásalacsonyabb aránya között kimutatható kapcsolat van. Hiába néz ki táplálóbbnak, kalóriadúsabbnak a házi vacsora, inkább a tévézés, netezés, telefonálás közben kapkodva, mintegy mellesleg elfogyasztott étel növelheti az élelmiszerfogyasztást és az elhízás kockázatát.

A közös családi étkezések több szempontból is fontosak a gyermekeknek

A családi étkezések lehetőséget nyújtanak a nevelésre is. A gyerekek élete ezáltal nem csak azzal gazdagodik, hogy megtanulják, mi a különbség a tápláló és a hizlaló étel között. Az alábbi tíz szempontot is fontos figyelembe venni:

1. Emlékek: Az étkezési időben együtt töltött idő olyan pozitív élményekkel, emlékekkel gazdagít, amelyek erős kapcsolatot segítenek kialakítani a szülők és a gyermekek között.

2. Élvezet: Itt tanulják meg a gyerekek az otthoni étkezés pozitív attitűdjét, és pozitív érzelmeket alakítanak ki az ételekkel kapcsolatban.

3. Önbecsülés: Az esti beszélgetés összehozza a családot és elősegíti a gyermekek pozitív önképének fejlődését.

4. Képességfejlesztés: A gyerekek megtanulhatják, hogy miként kell viselkedni az asztalnál, helyesen elfogyasztani egyes ételeket, de előkészítésükbe és elkészítésükbe is bekapcsolódhatnak.

5. Hagyományok: Az ételidő ideális időszak a családi kötelékek megerősítésére és a családi kulturális hagyományok átadására, függetlenül attól, hogy ünnep idején vagy hétköznap ül össze a család.

6. Kíváncsiság: A gyerekek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új élelmiszereket, ha részt vesznek az étkezés előkészítésében. Ez éppen ellentétes hatású, mintha kényszerítenék őket valami számukra nem kívánatos megízlelésére.

7. Relaxáció: A családdal töltött idő nagyon pozitív és ellazító tapasztalat, amely segít feldolgozni egy hektikus munka- vagy iskolanap, illetve az ügyintézéssel telt órák fáradalmait.

8. Felelősség: A kutatások megmutatták, hogy a főzés a gyerekekkel és az étkeztetési feladatok kijelölése elősegíti a függetlenséget és a felelősségérzet kialakítását a konyhában és az életben.

9. Kommunikáció: Étkezés közben a beszélgetés nemcsak a gyermekek szókincsét növeli, hanem kommunikációs és érvelési technikák is taníthatóak nekik. Illetve ilyenkor van rá mód, hogy elmeséljék az élményeiket, problémáikat, és megfelelő visszacsatolást kapjanak.

10. Szeretet: A gyermekek figyelik és utánozzák a felnőtteket, és ezen át megtanulják a megfelelő magatartást az élet különböző helyzeteiben, beleértve a társas kapcsolatokat, a testedzés szükségességét és persze a helyes táplálkozást is. Az étkezések ideálisak arra, hogy mindennap emlékeztessük gyermekeinket, hogy fontosak, és szeretjük őket.

Forrás: healthyeating.org