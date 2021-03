Több COVID-osztály is megtelt itthon

Koronavírus: szomorú rekordok dőltek meg itthon - részletek!

A Dél-pesti Centrumkórházban a koronavírusos betegeknek fenntartott ágyak gyakorlatilag megteltek, és nagyon sokan vannak az intenzív osztályon is - ismertette Szlávik János. "Hallom, hogy az egész országban egyre több beteg kerül kórházba, intenzív osztályra és sajnos lélegeztetésre" - fogalmazott.

Egyre fiatalabbak a kórházba kerülő betegek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új mutánsok feladják a leckét

Az infektológus kitért arra is, hogy eddig ritkának számított, hogy a betegség egy egész családon "átvonuljon" egyszerre, ma viszont ez már gyakran előfordul. Ennek oka, hogy az új típusú koronavírus újabb variánsai nagyon könnyen terjednek emberről emberre. Ez okozza az esetek számának felfutását, és azt is, hogy egyre fiatalabbak a kórházba kerülő betegek. A szakember szerint 10-15 százalékkal súlyosabb tüneteket okoz a brit mutáns, ami most Magyarországon is pusztít.

Fontos az oltás

Hangsúlyozta, hogy most nagyon komolyan kell venni a védelmi intézkedéseket, a védőoltást pedig - ami úgy tűnik, hogy a mutáns ellen is hatékony - minél több embernek be kell adni. A főorvos ezért mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon a kormányzati honlapon, hogy megkaphassa az oltást. Egyébként már több mint egymillió embert beoltottak, de a szakember véleménye szerint ahhoz, hogy a koronavírus-járvány "csituljon", legalább 2-2,5 millió embert kell beoltani.

