Tizenkét órás szolgálat után mentett életet egy ceglédi rendőr

Mint azt a police.hu beszámolója írja, a ceglédi őrmester a bolt parkolójában arra lett figyelmes, hogy egy idős férfi rosszul lett, majd ájultan összeesett. Többen is azonnal a segítségére siettek, köztük a rendőr is: rögtön megkezdték az eszméletlen férfi újraélesztését, értesítve közben a Országos Mentőszolgálatot. A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták a bajbajutott ellátását, amelyből az őrmester is kivette a részét, állvány hiányában kézzel tartva az infúziót.

A 78 éves férfi állapotát végül sikerült stabilizálni, majd kórházba szállították. A tiszthelyettesnek ezzel egy időben sikerült értesítenie a beteg egyik hozzátartozóját, akinek a férfi megőrzött értékeit is átadta. Egy órával aztán a parkolóba történő megérkezését követően immár megkezdhette a bevásárlást.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!