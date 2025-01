T3-szint: ezt jelzi az értéke

Dr. Bérczy Judit, az Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológusa arról beszélt, mikor érdemes ellenőriztetni a T3-szintet és miért fontos a laborvizsgálat előtt az orvosi iránymutatás.

Mennyi a normál T3-szint?

A pajzsmirigy által termelt hormonok szabályozzák a szervezet energiaháztartását. Maga a szerv az ún. T4 hormont termeli, amely részben a pajzsmirigyben, részben a testben alakul át T3-má. Ez a két hormon együttesen számos testi funkcióért felel, mint például a szívverés, a testhőmérséklet, az anyagcsere – ez utóbbi pedig nyilvánvalóan hatással van a testsúlyra.

A T3 két formában található meg a vérben: a fehérjéhez kötött T3 könnyen cirkulál a testben, míg a fehérjéhez nem kötött hormon szabadon mozoghat. Az ún. totál T3 mindkét formában méri a T3-at, az értéket a laboratóriumok ng /dl-ben határozzák meg (az ng nanogrammot jelent). A normál totál T3 érték 75-196 ng/dl közt van, míg a szabad T3 normál értéke 0,2-0,5 ng /dl. Ezt az értéket számos tényező befolyásolja, többek közt életkor, terhesség és bizonyos betegségek, például amelyek a májat érintik. Vagyis a normáltól eltérő T3 érték még nem jelent feltétlenül pajzsmirigy betegséget, azonban további kivizsgálás szükségességét vetheti fel.

Mikor kell ellenőriztetni a T3-szintet?

"Ha felmerül valamilyen probléma a pajzsmirigy működésével kapcsolatban, érdemes megnézetni a laborvizsgálatok során a T3 és természetesen a T4 szintet is" - ismerteti dr. Bérczy Judit, az Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológus. Hozzátette: a páciensek maguk is sokszor úgy érkeznek hozzánk, hogy pajzsmirigy betegségre gyanakszanak, amikor olyan tüneteket tapasztalnak, mint például izzadás, remegés, fáradtság, hangulatzavarok, hideg- vagy meleg érzékenység, alvási nehézségek, hajhullás, szabálytalan szívverés, megmagyarázhatatlan fogyás, légszomj, gyakori vizelés. Az is előfordul, hogy nem a tünetek, hanem bizonyos állapotok teszik szükségessé a pajzsmirigyműködés vizsgálatát. Ilyen lehet többek közt az 1-es típusú cukorbetegség, a vashiányos vérszegénység, a mellékvese elégtelenség, a családban halmozódó pajzsmirigy betegség és az idősebb életkor. Azt is fontos tudni, hogy ha T3-szintet szeretnénk vizsgálni, a vérvétel előtt bizonyos gyógyszereket el kell hagyni vagy számolni kell a hatásukkal, ezért a laborvizsgálatok előtt mindig szükséges az orvosi vizsgálat és iránymutatás.

Magas vagy alacsony a T3-szint?

"Egyetlen laborértéket sem lehet önmagában elemezni, mindig az összkép az, amely elindíthat a diagnosztizálás útján" – hangsúlyozza Bérczy doktornő. Így tehát önmagában a normáltól eltérő T3 érték is csak gyanúkat vethet fel. A magas eredmény utalhat például pajzsmirigy túlműködésre, és nagyon ritkán pajzsmirigy daganatra is, bár ez utóbbi nem mindig okoz magas T3-szintet.

Az alacsony T3-szint esetén elsősorban pajzsmirigy alulműködésre gondolunk, bár egy nagyon szigorú diéta is eredményezhet ilyen értéket. Természetesen ahhoz, hogy a pajzsmirigy állapotáról, működéséről jóval árnyaltabb képet kapjunk, más faktorokat is vizsgálnunk kell. A pajzsmirigy panel vizsgálat azt jelenti, hogy három vizsgálatot (TSH, szabad T4 és szabad T3) végeznek el a laboratóriumban, így teljes képet kaphat a pajzsmirigy-funkcióról. Sok esetben szükség lehet egy kibővített nagy pajzsmirigy panelre, melyben meghatározásra kerül az antiTPO, antiTG, TRAK (TSH receptor elleni antitest), illetve a reverzT3 is. Ezekre az eredményekre, a kikérdezésre és esetleg a pajzsmirigy ultrahang vizsgálat eredményére alapozva már pontos diagnózist tudunk felállítani.