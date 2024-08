Szúnyog drónokat vetettek be a halálos járványok terjedése ellen

A szúnyogok által terjesztett betegségek elleni küzdelem legújabb lépéseként a tudósok drónokat állítottak elő, amelyekkel a Fidzsi-szigetek felett baktériummal fertőzött szúnyogokat dobtak le. A cél, hogy ezekkel megakadályozzák bizonyos fertőző betegségek terjedését – tudta meg az IFL Science.

Az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti a dengue-lázat. Fotó: Getty Images

Megfertőzik a szúnyogokat, de emberre nem veszélyes

Az egyiptomi csípőszúnyog által terjesztett dengue-láz az egyik fertőző betegség, amelyet igyekeznek ezzel a módszerrel megállítani. A világ lakosságának mintegy fele olyan területen él, ahol a dengue terjedésének magas a kockázata. Idén ráadásul megugrott a megbetegedések száma: a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) jelentése szerint a 2024-es év első 28 hetében 233 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A dengue-láz ellen nincs specifikus kezelés. Míg sokan rövid betegeskedés után felépülnek, 20-ból 1 embernél súlyos szövődmény alakul ki, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Az egyiptomi csípőszúnyogok ráadásul nem csak a dengue-t is terjesztik: a Zika-vírus, a Chikungunya-láz és a sárgaláz fertőzésekért is ők a felelősek.

Az utóbbi mintegy másfél évtizedben több, Ázsiában őshonos fertőző szúnyogfaj is megjelent Magyarországon. Szakembert kérdeztünk arról, hogy pontosan milyen veszélyt jelent mindez jelenleg, illetve milyen kockázatokkal kell számolni a jövőre nézve.

Mindezen betegségek terjedése ellen a World Mosquito Program egy olyan stratégiát dolgozott ki, amelynek lényege, hogy a rovarokat Wolbachia baktériummal fertőzik meg. Ezek az emberre nem veszélyesek, és nem jelentenek veszélyt a környezetre sem. A Wolbachia képes megakadályozni, hogy a dengue vírusok megtapadjanak a szúnyogok szervezetében, így azt továbbadni sem lesznek képesek az emberre.