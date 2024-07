"Szörnyszülött lélekvesztőt" kapcsoltak le a balatoni rendőrök

A magyar Mad Max, Waterworld a Balatonon – a rendőrség munkatársai is csak keresik a szavakat, hasonlatokat keddi Facebook-bejegyzésükben arra a látványra, amely hétfőn fogadta a balatoni vízirendőröket. Mint írják, a katamaránok kecses eleganciájából merít ihletet a két SUP deszkából és régi vízvezetékekből mint szerkezeti elemekből tákolt jármű. A meghajtásért egy csónakmotor felel, amelynek vezérlőjét az alkotó szigszalaggal erősítette a hevederrel felcsatolt zártszelvény vázra. A fedélzeten emellett két kempingszék is helyet kapott, kényelmes ülőhelyet kínálva.

„Gondolom, mondanunk sem kell, hogy típusjóváhagyási bizonylat bizony nem lapult abban a hűtőtáskában” – fogalmaznak a rendőrök a bejegyzésben. Egyszersmind óva intenek mindenkit attól, hogy bármikor is hasonló házilag eszkábált eszközzel próbáljon meg vízre szállni a Balatonon. A mostani eset egyetlen pozitívuma, hogy a „szörnyszülött lélekvesztőn” az ülésszámnak megfelelő számú mentőmellényt is elhelyeztek.

Borítókép: Somogy vármegyei rendőrség/Facebook