Rendőrök segítettek a beteg édesanyának, hogy gyorsan a kórházba érjen

A tapolcai rendőrök segítségével sokkal hamarabb beért a kórházba egy nő, akinek sürgős orvosi ellátásra volt szüksége.

„Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester Tapolcán állított meg egy autót szeptember 7-én éjszaka. A sofőr az édesanyját vitte Keszthelyre a kórházba, mert rosszul lett, sürgősen orvosi segítségre szorult – osztotta meg Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Biztosították a szabad utat a kórházig

A rendőrök azonnal felajánlották segítségüket a családnak. Rendőri felvezetéssel biztosították a szabad utat és intézkedtek, hogy a beteg minél gyorsabban a kórházba érhessen. Amíg ők úton voltak, addig a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának munkatársai felvették a kapcsolatot a kórházzal is, hogy az egészségügyi dolgozók felkészülhessenek a beteg érkezésére.

„Szívmelengető ez az empátia”

A videó alá már több mint 200 hozzászólás érkezett. A kommentelőket meghatotta a rendőrök segítőkészsége. „Szívmelengető ez az empátia, segítőkészség, lelkiismeretesség” – fogalmazott az egyik Facebook-felhasználó, míg egy másikuk úgy vélekedett, hogy az említett két rendőr megmutatta, hogy rendőrnek lenni nekik nemcsak egy munka, hanem igazi hivatás. „Olyan megnyugtató érzés, hogy ebben a rohanó világban még mindig van helye az emberiségnek és az empátiának– írta egy harmadik hozzászóló.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

