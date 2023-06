Rengett a föld Magyarországon

Kedd este 19:26 perckor, 5.1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Aradtól 16 km-re - adta hírül Facebookos oldalán a Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A híradások szerint Magyarország több pontján is érezni lehetett az ijesztő természeti jelenséget.

Az obszervatóriumba Békéscsabáról, Gyuláról, Kisdombegyházról, Szegedről, Kecskemétről, Budapestről érkeztek bejelentések, vélhetően nagyon széles körben érezte a lakosság a földmozgást. Károkról viszont ezidáig nem érkezett hivatalos bejelentés.

Magyarországon is érezni lehetett a földrengést. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A rengésről a helyi médiumok is beszámoltak. A Délmagyar közlése szerint tegnap este többen is jelezték, megmozdultak a csillárok, összezördültek a vitrinben tartott tányérok, poharak, néhány háziállat pedig nyugtalanul viselkedett. A beol.hu arról írt, hogy Békésről, Békéscsabáról, Battonyáról, Csorvásról és Dombegyházról is többen jelezték, hogy érzékelik a jelenséget. Békéscsabán, a Szőlő utcában sokan az utcára mentek ki, és mindenki azt magyarázta, hogy azt érezte, mintha meglökte volna valaki a fotelt, megmozdult a szék alatta, beremegett az ágy. Mások arról számoltak be, hogy megmozdult az ágy, elmozdultak virágcserepek, mozgott a víz az akváriumban.

