Olasz orvos: a legrosszabbra kell készülni

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. március 17. 12:52 Módosítva: 2020. március 17. 14:18

Egy torinói kórház intenzív osztályán dolgozó aneszteziológus az elmúlt napokban többször is beszámolt az általa tapasztaltakról YouTube-on, most pedig hazánkat is figyelmeztette, hogy fel kell készülnünk a járványhelyzet súlyosbodására.

h i r d e t é s

Az elmúlt két hétben Kínából Európába tevődött át a koronavírus-járvány gócpontja. Kontinensünkön belül pedig Olaszországot sújtja a legjobban, ahol a fertőzöttek száma lassan eléri a 28 ezret, és már több mint 2000-en haltak meg a Covid-19 következtében. Marco Vergano, a torinói San Giovanni Bosco Kórház szakorvosa hétvégén videóinterjút adott a Sky News-nak, amiben mesélt a kialakult helyzetről és arról, hogyan próbálják meg átvészelni. így védjük az időseket A COVID-19 kapcsán saját felkészülésünk mellett gondolnunk kell az idősebbekre is, hiszen ők az új koronavírus okozta megbetegedés által nagyobb veszélynek vannak kitéve. A témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága foglalta össze, és itt olvashatja el őket. Mint elmondta, egyáltalán nem biztos benne, hogy képesek lesznek a következő napokban ellátni az összes beteget. Pedig mindent megtesznek, erőn felül, de egyre több kollégájának lesz pozitív a koronavírus-tesztje. Van, aki azonban egyáltalán nem is tesztelteti magát, mert mindenképp tovább szeretne dolgozni, hiszen az intenzív osztályon így is rendkívül súlyos már a helyzet, és egyes jóslatok szerint két héten belül megduplázódik a súlyos betegek száma. Orvoscsapat dolgozik egy olasz kórház sürgősségi osztálya előtt felállított sátorban. Fotó: Getty Images Nem jut mindenkinek lélegeztetőgép Az Index is megkereste az olasz orvost, és Marvo Vergano kérdésükre elárulta, egy hete még 40 fertőzött volt lélegeztetőgépen, most viszont már 200, emellett pedig rengetegen vannak, akik gép nélkül kapnak oxigént. A jövőt illetően próbál optimista maradni, de úgy látja, egyre biztosabb, hogy szelektálniuk kell majd a betegek között. "Most még csak a nagyon idős és beteg embereket vesszük ki a kezelés lehetőségéből és nagyon reméljük, hogy nem kell ezen tovább szigorítani az elkövetkezendő napokban. De félő, hogy igen" - nyilatkozta.

A magyaroknak és a többi országban élőknek azt tanácsolta, hogy készüljenek fel az elképzelhető legrosszabb forgatókönyvre, és vegyék komolyan a járvány megfékezése érdekében hozott korlátozásokat. Még korábban, a Sky Newsnak adott interjújában figyelmeztetett rá, hogy nem szabad odáig eljutni egy országban, hogy a betegek tömegével kerüljenek a kórházak intenzív osztályára. Mert az már azt jelenti, hogy elkéstek. Mindeközben Budapesten hamis koronavírus-tesztet árulnak - figyelmeztet cikkében az nlc.hu. Kattintson tovább a tudnivalókért, és ne dőljön be a csalóknak!