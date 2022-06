Nincs háború nemi erőszak nélkül?

„Nincs olyan háború, amelyikben ne követnének el nemi erőszakot a katonák. Az a gondolkodás, hogy az ellenfél nőit meg kell szerezni, évezredek óta jelen van, mert a nők ugyanolyan erőforrást jelentettek, mint az állatok vagy a búza” – olvasható a 444 háborús nemi erőszakról szóló cikkében. A portál Pető Andrea történésszel beszélgetett a témáról, aki az Elmondani az elmondhatatlant című könyvében a II. világháború alatt, Magyarországon elkövetett tömeges nemi erőszakkal foglalkozott.

Tényleg mindig szerves része a háborúnak a nők elleni erőszak? Fotó: Getty Images

Nem a szexről, hanem a hatalomról szól

Oroszország február 24-én indított támadást Ukrajna ellen, március 4-én pedig már arról beszélt Dmitro Kuleba külügyminiszter, hogy az orosz katonák megerőszakolják az ukrán nőket. A szakértő szerint azonban erre tulajdonképpen számítani lehetett, hiszen a nemi erőszak is egy háborús fegyvernek számít. Akárcsak a hétköznapi életben, a háború alatt elkövetett nemi erőszakot is a hatalom motiválja, és nem a szexről szól – mutatott rá Pető Andrea.

A szakértő megemlítette azt is, hogy az ukrán állam minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a bűntettek nyilvánosságra kerüljenek, az eseményeket például dokumentálják őket a háborús bűnöket vizsgáló bizottságoknak. „Teszik ezt akkor is, ha ez rengeteg fájdalommal jár, hiszen éppen ez a háborús nemi erőszak célja, hogy a megerőszakolt nők férjei, apjai és testvérei érezzék a tehetetlenség szégyenét” – fogalmazott. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha a megerőszakolt nő teherbe is esik, és esetleg csak olyan országba tud menekülni, ahol a törvények szinte ellehetetlenítik az abortuszt.

Néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament a háború elől elmenekült nők és lányok védelmére szólította fel az Európai Uniót és az összes befogadó- és tranzitországot. Emellett azt kérte az államoktól, hogy biztosítsák a nemi erőszak áldozatául esett érintettek számára a sürgősségi fogamzásgátlást és terhességmegszakítást.



Ahol van alkohol, ott több az erőszak

Azt, hogy hol, mikor és milyen nemi erőszak következik be, nagyban befolyásolja a konfliktus jellege. „A második világháborúban a frontvonal első vonalában harcolók voltak erőszakosabbak, mert ott volt kevésbé erős a kontroll, kevésbé féltek az igazságszolgáltatástól, illetve egyszerűen eltakarították a nyomokat és megölték az áldozatokat” – ismertette Pető Andrea. Hozzátette, jellemzően azokon a helyeken is több az erőszak, ahol a katonák könnyebben hozzáférnek alkoholhoz. Ha pedig egy város többször is „gazdát cserél”, ott akár többször is át kellett élniük a helyi nőknek a nemi erőszakkal járó fájdalmat és megaláztatást, hiszen újabb és újabb katonai csapatok vélték úgy, hogy nekik ehhez joguk van.

A szakérő kitért arra is, hogy egy háború sújtotta ország újraépítése, a társadalmi és gazdasági károk helyreállítása, valamint a traumák feldolgozása sosem egyszerű folyamat. A legbonyolultabb és leghosszabb azonban mind közül az emberi lelkek meggyógyítása. „Ha ezt kihagyjuk a helyreállításból, akkor a béke csak egy rövid időszak marad két háború között” – jegyezte meg.