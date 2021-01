Mi is segíthetjük az egészségügyben dolgozókat

Azokat az egészségügyi szakdolgozókat, ápolókat, műtősöket, beteghordókat, valamint az egészségügyi intézmények működését biztosító munkatársakat (takarítókat, karbantartókat, háttérben dolgozókat) célozza meg az összefogás, akik minden nap óriási küzdelmet folytatnak a koronavírus elleni harcban azért, hogy minél több életet menthessenek meg. Mindezt a családjuktól sokszor távol, kimerülten, magukra szinte semmi, szeretteikre is csak minimális időt fordítva.

Összefogás indult az egészségügyben dolgozókért A Fogjunkössze.hu oldalon százezer, a COVID-osztályokon lévő egészségügyben dolgozót és családjaikat szeretnék támogatni olyan felajánlásokkal, amelyekkel megkönnyíthetik a hétköznapjaikat. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

"Az egészségügyben dolgozók emberfeletti munkát végeznek, emiatt úgy gondolom, mindannyiunknak kötelessége tettekben, odafordulásban is kifejezni köszönetünket. A COVID-ellátásban résztvevők közül azoknak a dolgozónak és családjaiknak szeretnénk segíteni, akik nagyobb munkaterhet cipelnek, vagy szerényebb keresetűek, de figyelünk a gyermekeiket egyedül nevelőkre, vagy a bármilyen szempontból hátrányos helyzetben lévőkre is" - nyilatkozta dr. Ficzere Andrea orvos, a fogjunkossze.hu alapítója.

Üres lakást és kávéfőzőt is felajánlottak

A pénzadományokat az egészségügyi dolgozóktól és intézményektől, valamint a támogatásra kijelöltektől beérkező igények alapján a szükséges eszközök, illetve szolgáltatások megvásárlására fordítják.

"Sok egészségügyi dolgozó története, illetve kérése jutott el hozzánk, amelyekre gyorsan reagálva már az ünnepek alatt számos családnak tudtunk örömet okozni. A legelsőként célba ért felajánlásunk például egy budapesti kórházban dolgozó, nagyon szerény körülmények között, Monoron élő 3 gyermekes családapa megkereséséhez kapcsolódott. A család tartós élelmiszereket, édességet, pelenkát, és gyerekjátékokat kapott. Sikerült szinte azonnal segítséget nyújtanunk egy COVID-osztályon dolgozó és beteg családját erején felül támogató ápolónőnek is, akinek az édesapja lélegeztető gépre került, rokkantnyugdíjas édesanyját pedig agydaganattal műtötték, akinek minimális jövedelemből kell eltartania magát, és fizetnie létfontosságú gyógyszereit. A szükséges gyógyszereket beszereztük, a Rotary Club Kisvárda közreműködésével el is juttattuk Nyírtassra. Az adományokon kívüli felajánlásokkal is találkoztunk, amelyekből két példát ragadnék ki: egyik támogatónk egy értékes kávéfőzőt ajánlott fel, amely egy olyan intenzív osztályon dolgozó ápolónőhöz került, aki épp kávéfőző gép beszerzésében kérte a segítségünket. Egy budapesti kórházba vezényelt ápolónak pedig egy jelenleg üresen álló lakást ajánlott fel tulajdonosa több hónapra lakhatási célra" - mondta dr. Ficzere Andrea.

Több százan dolgoznak az ajándékok célbajuttatásán

A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 54 klub szervezetével, valamint 1200 tagjával támogatja és garantálja a Fogjunkössze.hu kezdeményezésen keresztül érkező adományok célbajutását. A Rotary a Magyarországon működő civil szervezetek közül az egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkezik, hiszen már 1925 óta jelen van.

Az egészségügyben dolgozóknak minden segítségre nagy szüksége van. Fotó: Getty Images

"Csak a múlt évben több száz adományozási projektünk volt, melynek keretében orvosi műszereket ajándékoztunk, gyermekek életmentő műtétjeinek finanszírozását támogattuk, vagy éppen rászoruló fiatalokat, gyermekeket, vakokat és gyengénlátókat, idős otthonokat. Jelenleg a legnagyobb feladatunk a Fogjunkössze.hu kezdeményezésének keretében gyűjtött adományok fogadása, valamint az ezekből összeállított csomagok eljuttatása a családokhoz. Aki a mi segítségünkkel adományoz, annak tudnia kell, hogy felajánlása összegének vagy értékének száz százaléka megy tovább az adományozottnak! A Rotary International világszervezetének tagjaként rendkívül szervezetten, szabályozottan, és szigorú keretek között, folyamatos nemzetközi kontroll alatt működünk" - emelte ki Himer László kormányzó, a Magyarországi Rotary Clubok Szövetségének képviseletében.

Hogyan adakozhatunk?

Az adományokat és felajánlásokat a fogjunkossze.hu weboldalon keresztül tudjuk a legegyszerűbben megtenni. A pénzadományokat az oldalon elhelyezett bankkártyás fizetési lehetőséggel, valamint banki átutalással lehet eljuttatni. A különböző felajánlásokhoz pedig egy-egy rövid adatbekérő kitöltése szükséges.

Nagyon fontos, hogy akár egy konkrét személynek vagy intézménynek is eljuttathatóak a támogatások. Ehhez mindössze annyit kell tennie az adományozóknak, hogy a kártyás fizetésnél vagy utalásnál, illetve a tárgyi eszközök, szolgáltatások felajánlásánál a közlemény/megjegyzés rovatba beírják a támogatandó személy vagy szervezet/intézmény nevét - olvasható a közleményben.