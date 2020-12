Összefogás indult az egészségügyben dolgozókért

Sokan nehezen éljük meg a vírushelyzet okozta bezárkózást: nincsenek programok, szórakozási lehetőségek, baráti találkozók. Azonban mi mégis együtt lehetünk a családunkkal, tanulhatunk vagy játszhatunk a gyerekkel, nagyokat főzhetünk, és az ünnepek alatt is együtt lehetünk szeretteinkkel. Vannak azonban olyanok, akiknek még a szokásosnál is kevesebb jut ebből, akik most is épp azért küzdenek, hogy mi mindannyian egészségesek maradhassunk. Olyan egészségügyben dolgozó emberekről beszélünk, akik minden nap erejükön felül teljesítenek, akik nélkülözhetetlenek számunkra. Az ő megsegítésükre indult útjára a Fogjunkössze.hu oldal.

Pénzadományokat és lakhatási segítséget is várnak

"Nap, mint nap látom a betegeket és a kollégáimat. Látom a küzdelmet, amelyet a munkatársaim mindannyiunkért, az egészségünkért, a jövőnkért folytatnak, miközben a saját családjukat háttérbe szorítják, hiszen rájuk már nem marad idő. Nincsenek közös játékok, elmarad a filmnézés, a közös étkezés" - nyilatkozta dr. Ficzere Andrea orvos, a fogjunkossze.hu megálmodója. Ez az időszak ráadásul nem csupán nekik, hanem a családtagjaik számára is kemény próbatételt jelent. Sok egészségügyi dolgozó több napra csomagol, mert nem tudja, meddig tart majd a műszakja. Gyakran előfordul, hogy akár napokig nem látják a családjukat.

Az egészségügyben dolgozóknak minden segítség fontos lehet. Fotó: Getty Images

"Nagyságrendileg százezer olyan szakdolgozóról, valamint az intézmények működését biztosító munkatársról, takarítókról, karbantartókról és családtagjaikról van szó, akik minden nap érzik a jelenlegi helyzet súlyát. Ezeknek az embereknek szeretnénk egy értékes köszönetcsomaggal meghálálni a kitartásukat. Az összegyűlt pénzadományokat a családok számára fontos eszközökre, élményekre, és rekreációra szeretnénk fordítani" - hangsúlyozta dr. Ficzere Andrea.

A pénzadományon kívül felajánlásokra is van lehetőség; a takarítástól kezdve, a lakhatás és gyermekfelügyelet biztosításán át, egészen az élelmiszereken és termékadományokon keresztül, a családi programok felajánlásáig sok minden más szóba jöhet. "Elsősorban olyan dolgozók családjait szeretnénk támogatni a kampány keretében, akik a COVID ellátásban dolgoznak nap, mint nap. Emellett előtérbe helyezzük a nagyobb munkaterhet viselőket és a nehezebb körülmények között élő családokat. Köszönöm, hogy ha csak egy kevéssel is, de minél többen segíteni tudnak abban, hogy megvalósíthassuk a kitűzött célt" - mondta el a kezdeményezés megálmodója.

Az adományokat és felajánlásokat a fogjunkossze.hu weboldalon keresztül fogadják. A pénzadományokat az oldalon elhelyezett bankkártyás fizetési lehetőséggel, valamint banki átutalással lehet eljuttatni. A különböző felajánlásokhoz pedig egy-egy rövid adatbekérő kitöltése szükséges.