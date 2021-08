Meglepő tények a hazai maszkhasználatról

A magyarok többsége legfeljebb ötezer forintot költött maszkokra a koronavírus-járvány hazai megjelenése óta - utalt a Napi.hu a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatás eredményeire.

Az ezer fő megkérdésével végzett, reprezentatív felmérés a koronavírus-járványban mindennapossá vált - és egy időben kötelezővé is tett - maszkviselés körülményeit és a maszkviselési szokásokat, az arra való keresletet vizsgálta.

Kötelező, de hiánycikk

A koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakaiban világszerte mindennapossá vált a maszkviselés. Akadtak időszakok, amikor opcionális viselet volt, de számos országban, így Magyarországon is hónapokra kötelezővé tették. 2020 márciusától a magyar piacon is hiánycikké váltak a különböző maszkok, amit óriási áremelkedés követett.

Hiába kerestük

Egy ideig nem lehetett találni az üzletekben, gyógyszertárakban sem speciális, a koronavírus ellen is védelmet nyújtó FFP2-es és FFP3-as maszkokat és légzőkészülékeket. Érdekesség, hogy ezek korábban is a kínálat részét képezték például a munkavédelmi boltokban, de soha korábban nem volt rájuk ekkora kereslet. A pandémia előtt 100 forint alatt vagy annál alig drágábban kapható egyszer használható maszkok ára sokszorosára, akár több ezer forintra is emelkedett. A webáruházak címoldalain egy időben a következő figyelmeztetés villódzott: "a maszkok elfogytak".

Adományok vagy házilag barkácsolt védelem

Sokan próbálkoztak textilből és egyéb anyagokból házilag maszkot készíteni, ezért láttunk egyre több olyan embert az utcákon, akik különleges, divatos maszkot viseltek. Aki nem tudott magának maszkot varrni, és arra sem volt lehetősége, hogy vegyen, az sem maradt védőeszköz nélkül: egyes boltláncok és önkormányzatok, cégek rendszeresen szerveztek maszkadományozási akciókat.

