Meglepő dolog felelős koraszülések tízezreiért

A csomagolóanyagokban található ftalátok koraszülések tízezreit okozzák – mutatott rá Facebook-posztjában a Rizikometer.

Meglepő eredmények

Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a Food Ingredients First cikke nyomán azt írta, hogy ezek a széles körben használt szintetikus vegyszerek egy év alatt több mint 56 ezer koraszüléshez járultak hozzá csak az Egyesült Államokban.

A csomagolóanyagokban található ftalátok koraszülések tízezreit okozzák. Fotó: Getty Images

A New York-i Egyetem kutatói által végzett, az Egyesült Államok teljes lakosságát reprezentáló kutatásba több mint 5 ezer amerikai anyát vontak be. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy azoknál a nőknél következett be a legnagyobb valószínűséggel koraszülés, akiknél a terhesség során 3 időpontban gyűjtött vizeletmintákban a legtöbb ftalátot mutatták ki.

A tudósok szerint tehát összefüggés van az ételtárolókban mért ftalátmennyiség és a terhesség rövidebb időtartama között.