Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +24°
Hidegfront

Valóban hajhullást okozhat a matcha tea? Nem, ha így fogyasztod

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Nagy vita övezi a sokak által kedvelt matcha tea hatásait. Egyesek szerint ugyanis csökkenti a vas felszívódását, ami a vashiányban szenvedőknél akár hajhullást is okozhat.

A matcha tea az elmúlt években egyre népszerűbb lett: amellett, hogy teaként fogyasztják, már turmixokat és desszerteket is készítenek belőle. Bár számos jótékony hatásáról ismert, egyes szakértők szerint csínján kell bánni vele, ugyanis akadályozhatja a vas felszívódását, vashiány esetén pedig akár hajhullást is okozhat. Heather Viola háziorvos megerősítette, hogy egyes tanulmányok szerint már egy-két csésze matcha is 60-70 százalékkal csökkentheti a növényi eredetű vas felszívódását.

Egy csésze matcha teát tesznek egy nő elé az asztalra.
A matcha tea igen népszerű lett az utóbbi években. Fotó: Getty Images

Akinél bajt okozhat

Azt azonban fontos tudni, hogy a matcha nem közvetlen okozója a hajhullásnak, ugyanakkor hozzájárulhat. A káros hatás csak abban az esetben jelentkezik, ha a matchát az étkezést követő egy órán belül fogyasztjuk el írja a Marie Claire egy közelmúltbeli kutatásra hivatkozva. A szakértők javaslata alapján tehát akkor járunk el legjobban, ha a matchát egy-két órával a vasban gazdag ételek fogyasztása előtt vagy után isszuk meg, illetve ha gondoskodunk róla, hogy a vasban gazdag ételekhez adjunk C-vitamint, amivel növelhető a felszívódása. Akiknek így sem ajánlják:

  • kismamáknak vagy szoptatás alatt;
  • koffeinérzékenység esetén;
  • bizonyos gyógyszerek szedésekor (egyeztess a háziorvosoddal!); illetve
  • vashiány és májproblémák esetén. 

Ezért egészséges

A matcha egyfajta zöld tea, ám a hagyományos zöld teával ellentétben – amely elkészítésekor a tealeveleket forró vízbe áztatják, majd leszűrik az italt – a matcha tea a porított tealevelek leforrázásával készül. Az általános adagolás szerint körülbelül egy teáskanál matchaport egyharmad csészényi forró vízzel kell elkeverni. 

Ez is érdekelhet

Mivel konkrétan a tealeveleket fogyasztjuk el, ennek az italnak magasabb a tápanyag- és antioxidánstartalma, mint a hagyományosan elkészített zöld teának. A matchában található antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatással bírnak, de csökkenthetik a magas vérnyomás és a szívbetegség kialakulásának kockázatát is. A matcha emellett fokozza az anyagcserét és az agyműködést, segít a koncentrációban és a nyugalom megőrzésében. 

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

hajhullás vashiány matcha tea

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +24 °C
Minimum: +16 °C

Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, ott legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. A Tisza mentén, Tiszántúlon többfelé várható eső, zápor, emellett délnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok. Az említett országrészekben egy-egy zivatar is kialakulhat. A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő. Míg az északi országrészben kellemes, napos időben lehet részünk, délen óriási viharok várhatók.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra