Valóban hajhullást okozhat a matcha tea? Nem, ha így fogyasztod

A matcha tea az elmúlt években egyre népszerűbb lett: amellett, hogy teaként fogyasztják, már turmixokat és desszerteket is készítenek belőle. Bár számos jótékony hatásáról ismert, egyes szakértők szerint csínján kell bánni vele, ugyanis akadályozhatja a vas felszívódását, vashiány esetén pedig akár hajhullást is okozhat. Heather Viola háziorvos megerősítette, hogy egyes tanulmányok szerint már egy-két csésze matcha is 60-70 százalékkal csökkentheti a növényi eredetű vas felszívódását.

A matcha tea igen népszerű lett az utóbbi években. Fotó: Getty Images

Akinél bajt okozhat

Azt azonban fontos tudni, hogy a matcha nem közvetlen okozója a hajhullásnak, ugyanakkor hozzájárulhat. A káros hatás csak abban az esetben jelentkezik, ha a matchát az étkezést követő egy órán belül fogyasztjuk el – írja a Marie Claire egy közelmúltbeli kutatásra hivatkozva. A szakértők javaslata alapján tehát akkor járunk el legjobban, ha a matchát egy-két órával a vasban gazdag ételek fogyasztása előtt vagy után isszuk meg, illetve ha gondoskodunk róla, hogy a vasban gazdag ételekhez adjunk C-vitamint, amivel növelhető a felszívódása. Akiknek így sem ajánlják:

kismamáknak vagy szoptatás alatt;

koffeinérzékenység esetén;

bizonyos gyógyszerek szedésekor (egyeztess a háziorvosoddal!); illetve

vashiány és májproblémák esetén.

Ezért egészséges

A matcha egyfajta zöld tea, ám a hagyományos zöld teával ellentétben – amely elkészítésekor a tealeveleket forró vízbe áztatják, majd leszűrik az italt – a matcha tea a porított tealevelek leforrázásával készül. Az általános adagolás szerint körülbelül egy teáskanál matchaport egyharmad csészényi forró vízzel kell elkeverni.

Mivel konkrétan a tealeveleket fogyasztjuk el, ennek az italnak magasabb a tápanyag- és antioxidánstartalma, mint a hagyományosan elkészített zöld teának. A matchában található antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatással bírnak, de csökkenthetik a magas vérnyomás és a szívbetegség kialakulásának kockázatát is. A matcha emellett fokozza az anyagcserét és az agyműködést, segít a koncentrációban és a nyugalom megőrzésében.