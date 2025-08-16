Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Súlyos balesetet szenvedett méretei miatt a világ legnagyobb péniszű férfije

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Mivel nem igazán látja a lábát és ami alatta van, ebből olykor veszélyes helyzetek is adódhatnak.

Matt Barr, a A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises (Egy hosszú történet: Élet a világ egyik legnagyobb péniszével) című önéletrajzi ihletésű könyv írójának bizonyosan sok irigye van, pedig igazán nincs könnyű dolga. Ezt a mostani eset is alátámasztja. 

Egy férfi zuhanyozik.
Zuhanyzás után történt a baleset. Fotó: Getty Images

Nem lát a lába elé

A 41 éves mesterséges intelligencia-szakember azt állítja, 37 centis nemi szervvel áldotta meg a sors. Mint ahogy arra a könyvében is rávilágít: különleges adottsága azonban nem mindennapi kihívásokat is jelent. Most például egy szerencsétlen baleset miatt két helyen is eltörte a karját – írta meg a Mirror.

„Az egyik probléma, hogy nem igazán könnyű látni a lábam, főleg, mikor túl gyorsan mozgok. Emiatt pedig könnyen elveszítem az egyensúlyom” – osztotta meg. Legutóbb az volt a gond, hogy zuhanyozás után nem vett észre egy tusfürdőt, rálépett, és fejjel előre kiesett a kádból. Mint mondja, a kartörés a nyaralási terveit is felborította. Igaz, az se mindig megy olyan könnyedén, mint másnak: vízparton például sokszor okozott már neki kellemetlen pillanatokat az adottsága. Olyan is volt, hogy finoman megkérték: távozzon a fürdőhelyről. A férfi egyébként „a világ legnagyobb, orvosilag bizonyított péniszével” rendelkezik, aminek másolata az izlandi Péniszmúzeumban is ki van állítva.

