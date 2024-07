Különös elváltozások a péniszen: ezt jelzik

A péniszen megfigyelt panaszok egy jelentős része valamilyen fertőzés hatására fejlődik ki, azonban nem feltétlenül csak szexuális úton terjedő betegségek okozhatják. Mivel komolyabb bajt is jelezhet, mindnképpen érdemes leküzdeni a félelmeinket és felkeresni egy orvost. A Healthline összegyűjtött néhány okot, ami a pénisz elváltozásának hátterében állhat.

Balanitis: váladékozó makk

A makkgyulladásként is ismert balanitis akkor fordul elő, amikor a pénisz feje irritálódik és begyullad. Körülmetélt férfiak körében kisebb valószínűségel fordul elő, összességében azonban bármelyik életkorban jelentkezhet, sok kellemetlenséget kiváltva odalent.

A makkgyulladás tünetei a következők:

a fityma vörös és megduzzad, feszessé válik;

szokatlan váladékozás a makkból;



fájdalom vagy viszketés a nemi szervek környékén;



a figyma tapintásra érzékennyé válik, fájdalom jelentkezhet.

Amennyiben valamilyen fertőzés váltotta ki, úgy a makkgyulladás jól kezelhető helyileg fertőtlenítő, antibakteriális vagy gombaellenes készítményekkel, vagy antibiotikumokkal. Bizonyos esetben társbetegségeket (pl. pikkelysömör) kísérve jelentkezik, ilyenkor az alapbetegség kezelése is fontos lehet.

A különös elváltozások hátterében többféle betegség állhat. Fotó: Getty Images

Molluscum: kemény csomók a péniszen

Az uszodaszemölcsnek is hívott molluscum egy vírusos fertőzés, amelyet - ahogy a neve is mutatja - sok esetben az uszodákban, fürdőkben szedhetünk össze. Spontán is gyógyul, de nagyon hosszú idő alatt, addig ráadásul másokat is könnyen megfertőzhet.

A molluscum tünetei a következők:

Általában testszínű, vagy rózsaszínő, 2-5 milliméteres átmérőjű bőrkinövés jelenik meg a péniszen;

Lehet fényes szélű, közepén pedig bemélyedés található rajta;



Ha megvakarjuk, könnyen lejöhet, viszont ilyenkor gyorsan tovább is fertőzhet más bőrfelületekre.

A szemölcs néhány hónapon belül általában magától is eltűnik, a továbbfertőzés elkerülése végett ugyanakkor ecsetelőkkel érdemes kezelni.

Peyronie-betegség: amikor túl görbe a pénisz

A Peyronie-betegségként is ismert állapot a pénisz görbületét eredményezi. Egy viszonylag ritka kórképről van szó, melynek hátterében számos dolog állhat korábbi gyulladástól a péniszt ért sérülésen át bizonyos betegségekig (például prosztatagyulladás).

A Peyronie-betegség tünetei a következők:

a pénisz görbülete;

kemény csomók a pénisz szárának alján vagy oldalán;



fájdalom vagy diszkomfortérzet merevedés vagy ejakuláció közben;



merevedési zavar.

Ritka esetben a betegség spontán is gyógyul, és a pénisz eredeti formája helyreáll. A legtöbbször azonban kezelésre lehet szükség, például a nemi szerv keringését serkentő anyagok beadására. A pénisz formája műtéttel is javítható.

Sötétebb színű pénisz: hormonális problémák is okozhatják

Több dolog miatt is sötétebb lehet a pénisz színe a test többi részétől. Megeshet, hogy csupán fokozottabb pigmentáció eredménye, ami nem kóros folyamat. Bizonyos területeken, ahol rendszeres a súrlódás - például az ágyéknál - az elvékonyodó bőr megkeményedve szintén besötétedhet. Ez főként elhízáskor jelenik meg. Hormonális vagy cukorproblémák során is fokozódhat a pigmentáció, ezért ha más tünetek is jelentkeznek, mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost.