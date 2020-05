Koronavírus: pünkösdig nem indul a strandszezon

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, mától vidéken feloldottak bizonyos korlátozásokat, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt vezettek be. Többek között a strandok is engedélyt kaptak arra, hogy kinyissanak. Ám a Magyar Fürdőszövetség mégis arra kéri a magyarországi fürdők üzemeltetőit, hogy higgadtan értelmezzék a kijárási korlátozás hétfőn életbe léptetett enyhítését, és várják meg a kormányzati részletszabályokat a létesítmények felelős megnyitásához. A vendégektől is türelmet kérnek, mert két-három hétre is szükség lehet a biztonságos működés előkészítéséhez.

A szervezet mai közleményében kiemeli, hogy a nyitást jogilag és szakmailag is többféleképpen lehet értelmezni. A fürdőszövetség ezért már kezdeményezte a Nemzeti Népegészségügyi Központnál és az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a megjelent rendelet pontosítását, a nyitás feltételeire vonatkozó részletszabályok gyors közzétételét.

A mosonmagyaróvári Flexum Thermál is június elejétől nyitja meg medencéit, akkor is csak részlegesen. Fotó: Facebook / Flexum Thermal&Spa

Kiemelték, hogy a legtöbb fürdő eleve úgy tervezte a tavaszi felkészülési és karbantartási munkálatait, hogy május végén, pünkösdkor nyit majd újra. A fürdők szinte mindegyike kényszerű üzemszünetet tart, a biztonságos és felelősségteljes működéshez jellemzően két-három hétre is szükség van. Mivel a jelenleg belátható időszakban még nem várható tipikus strandidő, a strandok tömeges nyitásának kérdése még pár napig biztosan nem is lesz aktuális - közölték.

Ahol már lehet májusban fürdeni

Néhány vidéki fürdő azért már bejelentette, hogy májusban részlegesen kinyit. A Hódmezővásárhelyi Török Sándor Strandfürdő május 5-én, kedden 6 órától várja a vendégeket, három szabadtéri medencével. Május 8-án pedig beindul a kehidakustányi Kehida Termál, Gyógy- és Élményfürdő is. A tervek szerint pedig május végén a miskolci szabadtéri strandok is kinyitnak, ám a Barlangfürdő továbbra is zárva marad.

A Magyar Fürdőszövetség arra kért minden magyar fürdővendéget, hogy idei nyaralását tervezze Magyarország fürdővárosainak egyikébe, ezzel jelentősen segíthetik a 18 ezer munkahelyet biztosító magyar fürdőszektor talpra állását is.

