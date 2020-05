Koronavírus: mától ezek változnak vidéken

A Magyar Közlönyben megjelent intézkedések szerint Pest megye és a főváros kivételével hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás. A koronavírus-járvány azonban még nem ért véget, ezért a szociális érintkezést még mindig a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk, kendő vagy sál viselése.

Országos szűrővizsgálat-sorozatba kezdtek a hazai orvosképzők. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kinyitnak a strandok és az állatkertek

Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, valamint a gyógyszert és gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják. A koronavírus-fertőzés szempontjából legveszélyeztetettebb korosztályt ugyanis ezentúl is védeni kell. Kinyithatnak továbbá a vidéki a strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és állatkertek, de látogathatók lesznek a közterületek és a parkok is. A vendéglátóhelyek viszont még csak kerthelyiségükben vagy teraszukon fogadhatnak vendégeket.

Mától már tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés. Zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, a sportolók pedig folytathatják az edzést. A felsőoktatási intézményekben a rektorok dönthetik el, hogy hallgatóik látogathatják-e újra a főiskolákat, egyetemeket, a kollégiumokban azonban továbbra is tilos tartózkodni. A közegészségügyben pedig majd négy lépésben, fokozatosan oldják fel a koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett korlátozásokat.

A Pest megyeieknek még várniuk kell

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az aktív koronavírus-fertőzöttek 63 százaléka és az elhunytak 79 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Ezért az itt lakóknak még várniuk kell az enyhítésekre. A fővárosban és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, és csak az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással. A többi bolt 15 órakor bezár.

