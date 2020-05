Koronavírus: ezért is veszélyesek a zsúfolt helyek

Miért fontos az országos szűrés? Cikkünkből megtudhatja.

Azt már mindannyian tudjuk, hogy a vírusok nemcsak köhögéskor és tüsszentéskor, hanem akár beszéd során is elszabadulhatnak, az ezekből álló aeroszol pedig hosszú órákig is képes a levegőben maradni. Zárt környezetben ez különösen veszélyes, illetve egy friss tanulmány szerzői a zsúfolt helyek veszélyeire is felhívják a figyelmet.

Nemcsak a zárt, de a zsúfolt helyeken is különösen veszélyes lehet a koronavírus. Fotó: Getty Images

A Nature Research című folyóiratban hétfőn megjelent tudományos munka rávilágít, hogy a SARS-CoV-2 genetikai anyagának részecskéit azonosították kórházi vécékben, illetve olyan zárt helyeken, ahol nagy tömegek fordulnak meg, valamint azokban a helyiségekben, ahol a kórházi dolgozók levették a védőöltözetüket.

A kutatók két vuhani kórház helyiségeinek, illetve a kórházak környékének levegőjét vizsgálták, úgynevezett aeroszolcsapdák segítségével. Azt írják, hogy bár találtak koronavírusos aeroszolokat kórházi osztályokon, szupermarketekben és lakóépületekben, sokkal több ilyen részecske keringett a zsúfolt terekben - például egy olyan zárt térben, ami nem is az intézmények egyikében, hanem az egyik kórház közelében található.

A szellőztetés és a fertőtlenítés sokat segíthet

A New York Post szerint a tudósok még vitatják, hogy vajon az új koronavírus terjed-e a levegőbe jutó részecskékkel, de a fent említett friss tanulmányban a szerzők úgy vélekednek, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy kevesebb vírust tartalmazó aeroszol keringjen a levegőben. "Eredményeink azt jelzik, hogy a helyiségek szellőztetése, a nyílt terek, a védőfelszerelések fertőtlenítése és a mosdók megfelelő használata és fertőtlenítése hatékonyan csökkentheti a koronavírus koncentrációját az aeroszolokban" - fejtették ki a kutatók.

Forrás: nypost.com; hazipatika.com

A lelkisegély-vonal vezetői és a terapeuta szerint így viseljük a mostani helyzetet - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét.