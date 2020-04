Koronavírus: óriási baj lehet ebből a szomszédban

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) álláspontja szerint a belügyminiszter az ortodox húsvétra tett engedményekkel lenullázza mindazt, amit a szigorító intézkedéseknek köszönhetően közösen ért el a társadalom a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A szövetség arra kéri a miniszterelnököt, hogy utasítsa el a belügyminiszter által bejelentett engedményeket. A szövetség szerdán reggel reagált Marcel Vela belügyminiszter kedd esti bejelentésére, mely szerint a belügyminisztérium és a román ortodox egyház megállapodása értelmében a koronavírus-járvány kijárási korlátozásai közepette belügyi alkalmazottak segítik az ünnepi pászka és a szent láng szétosztását az ortodox húsvét alkalmával. Az RMDSZ szerint Marcel Vela semmibe veszi az államfő által elrendelt szükségállapotot, saját kormányának közegészségügyi intézkedéseit, és ezáltal veszélybe sodorja az országot.

"A kijárási tilalom korlátozásának enyhítése közegészségügyi szempontból rendkívül veszélyes, minden előrejelzés szerint a fertőzöttek és halálesetek számának drasztikus megugrásával járna. Emellett Marcel Velának az ortodox egyházzal kötött megállapodása a gazdasági csődből kilábalni készülő ország erőfeszítéseit is hónapokkal visszavetné. Ez azt jelenti, hogy a szükségállapot tovább tarthat, a megszorító intézkedések tovább maradnak érvényben, és csak később lehet újraindítani a gazdasági tevékenységet" - áll a dokumentumban. Az RMDSZ azt is felrótta, hogy az intézkedés diszkriminatív a katolikus és protestáns hívőkkel szemben. Ezt különösen bántónak tartotta akkor, amikor - álláspontja szerint - a társadalmi szolidaritásnak és az egymás iránti felelősségnek kell meghatározónak lennie.

Ezzel szemben a nyugat-balkáni országok meghosszabbított kijárási tilalommal várják az e hét végére eső ortodox húsvétot, sőt a gyülekezési tilalom miatt nyilvános istentiszteleteket sem lehet tartani. Szerbiában például a korábbiaknál is hosszabb kijárási tilalomra lehet számítani. A szerb elnök, Aleksandar Vucic bejelentése szerint péntek 17 óra és kedd 5 óra között lesz tilos az utcára lépni az országban élőknek.

Vucic kedd este a szerbiai közszolgálati televízióban arról is beszélt, hogy "az utóbbi száz év legnagyobb gazdasági válságának vagyunk a szemtanúi". Mint mondta, az ország vezetése arra fog törekedni, hogy legfeljebb három-, de inkább kétszázalékos legyen a gazdaság visszaesése. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a szerb GDP három százalékkal esik vissza 2020-ban, jövőre viszont akár 7,5 százalékos is lehet a növekedés. Szerbiában egy nap alatt 4054-ről 4465-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.

