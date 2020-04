Koronavírus: május közepéig marad a szigor a franciáknál

Franciaországban már csaknem 138 ezer embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, az áldozatok száma pedig a 15 ezerhez közelít. Az elmúlt 24 órában 335-en hunytak el a kórházakban, az idősotthonokban pedig 239-en vesztették életüket - közölte a francia egészségügyi tárca. Mint kiemelték, a koronavírus-járvány hatása még mindig jelentős, viszont már 5 napja csökken az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Jelenleg több mint 32 ezer fertőzöttet ápolnak a kórházakban, ugyanakkor már csaknem 28 ezer embert nyilvánítottak gyógyultnak. A tárca szerint azonban ehhez még hozzá kell adni azt a több tízezer embert is, akik az otthonaikban gyógyultak meg.

Marad a szigor

"A legszigorúbb karanténnak május 11-ig folytatódnia kell. Az enyhítés csak akkor lesz lehetséges, ha továbbra is felelősek maradunk, tiszteletben tartjuk a szabályokat, és ha a koronavírus terjedése addig valóban lelassul" - jelentette be Emmanuel Macron. Az államfő elismerte, hogy Franciaország nem volt eléggé felkészülve a járványra, amely több hiányosságra is rávilágított. "Mint a világ minden országában, nem volt elég védőruha, kesztyű, kézfertőtlenítő, és nem tudtunk annyi maszkot szétosztani, amennyit szerettünk volna" - mondta.

Az államfő bejelentését nézi egy Párizsban élő család. Fotó: Getty Images

Ez lesz az oktatási intézmények sorsa

A tervek szerint a koronavírus okozta helyzet miatt bezárt bölcsődék, általános iskolák és középiskolák fokozatosan újranyitnak május 11-étől, de az egyetemek zárva maradnak. A felsőoktatásban az idei tanévben már nem lesznek órák, a kormány pedig a későbbiekben pontosítja a vizsgák és a felvételik menetrendjét. "A nyilvános helyek, bárok, éttermek, kávézók, mozik, színházak, koncerttermek és múzeumok azonban nem fognak kinyitni május 11-én. Ami a fesztiválokat és az egyéb, tömegeket vonzó eseményeket illeti, július közepe előtt nem rendezhetők meg. A helyzetet május közepétől hetente fogjuk értékelni" - ismertette a francia elnök.

Az egészségügyi intézkedések is változnak

Az egészségügyi intézkedéseket illetően jelezte, hogy május 11-étől minden koronavírusra utaló tünetet produkáló franciát tesztelni fognak, a beteg és idős embereket pedig továbbra is arra fogják kérni a hatóságok, hogy maradjanak otthon. Mint mondta, minden vírushordozó karanténban lesz és orvosi felügyelet alá kerül. "A tesztek legszélesebb körű használata, és a szűrés a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a karantént jókor oldjuk fel. A következő hetekben naponta növeljük majd az elvégzett tesztek számát" - tette hozzá.

A francia kormány emellett általánossá tenné a maszkviselést a koronavírus-járvány szempontjából leginkább veszélyeztetett foglalkozási ágazatokban, a lakosság számára pedig egyes helyzetekben, például a tömegközlekedési járműveken. Franciaország határai pedig egyelőre meghatározatlan időre zárva maradnak az Európán kívüliek számára.

