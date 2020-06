Koronavírus: nem várt helyen robbanhat ki járvány

A macskákat bent kellene tartani a házban, a kutyákat pedig pórázon, ha szeretnénk megakadályozni, hogy a különböző háztartások között terjedjen a koronavírus - állítják a kutatók, akik az állatok széleskörű tesztelését szorgalmazzák. A University College London (UCL) szakértőinek a The Lancet Microbe tudományos folyóiratban megjelent cikke szerint, egyre több bizonyíték van arra, hogy az állatok képesek megfertőzni koronavírussal az embert.

Tízezer nyércet kellett levágni

A The Telegraph cikke szerint a kutatók aggályai csak tovább erősödtek, amikor május közepén 10 ezer nyércet kellett elpusztítani Hollandiában, mert a fertőzött állatok feltételezhetően legalább két embert is megbetegítettek, holott csak néhány egyedük volt láthatóan rosszul. Ez az új fejlemény csak olaj volt a tűzre az állatok pandémiában betöltött szerepéről szóló vitákban. A UCL tudósai szerint a kutatóknak arra kellene most fókuszálni, hogy minél hamarabb kiderítsék mely állatok fogékonyak a vírusra, s képesek lehetnek továbbadni azt, miközben maguk nem mutatják a betegség tüneteit. Ez ugyanis - ahogyan az, hogy a tünetmentes emberek is fertőzhetnek - az egyik legfontosabb tényezővé válhat a pandémia elleni harcban.

Ne érjen kellemetlen meglepetés

Laboratóriumi kutatások szerint a SARS-Cov-2-re számos állatfaj fogékony lehet, mivel a vírus tüskefehérjéi egy olyan proteinhez kapcsolódva tudnak a sejtekbe behatolni, ami több fajnál is megtalálható. "Nagyon sürgősen szükség lenne széleskörű tesztelésre az állatok körében is, főképp nem invazív eljárással. Célszerű lenne a házi kedvencekkel, a vágóállatokkal és azokkal a vadakkal kezdeni, melyek közeli kapcsolatba kerülhetnek az emberekkel" - mondta Sarah Edwards, a UCL professzora, aki szerint a kis mintán végzett laboratóriumi vizsgálatok nem szolgáltatnak elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy magabiztosan kimondhassuk, bizonyos fajok teljesen kockázatmentesek. Csak a széleskörű tesztelés a megoldás.

Kollégája, Joanne Santini professzor szerint olyan stratégia kidolgozására volna szükség, ami biztosítja, hogy nem ér minket meglepetésszerűen egy, az állatok között kirobbanó koronavírus-járvány, ami nemcsak rájuk, de az emberekre nézve is veszélyes lehet. Hozzátette, az állatok közötti vírusátvitel visszafordíthatatlanná válhat, ha nem figyelünk erre a veszélyre, az az eddigi járványügyi intézkedések eredményeit is semmissé teheti.

A macskák komoly rizikót jelentenek

A kutatók szerint a macskák például hatalmas kockázatot jelentenek, hiszen nagyon hatékonyan képesek terjeszteni a vírust a háztartások között, ráadásul viszonylag messze elkószálhatnak otthonról. Visszatérve a korábbi holland nyércekre, melyeket a bundájukért tartanak, tíz gazdaságban is találtak fertőzött egyedeket, ráadásul az eset eddig az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az állatok képesek visszaadni a vírust az embernek.

A szakértők úgy hiszik, hogy az eredetileg emberről származó vírus, a vadmacskák közvetítésével terjedt el a különböző nyércfarmok között. Egy holland, macskák körében végzett antitest-kutatás pedig kimutatta, kicsi, ám jelentős számú állat fertőzött már meg koronavírussal.

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) is azon az állásponton van, a macskák és a kutyák mellett néhány más faj is képes megfertőződni a vírussal. Nemrég frissítették is erre vonatkozó tanácsaikat azzal, hogy lehetőség szerint a gazdáknak meg kell akadályozni, hogy állataik kapcsolatba kerülnek más állatokkal vagy emberekkel a saját háztartásukon kívül. A cikk érdekességképp megemlíti, hogy a New York-i állatkert több oroszlánjának és tigrisének is pozitív lett a koronavírus-tesztje, bár a nagymacskák azóta már teljesen meggyógyultak.

Már patkányokban is kimutatták a koronavírust. A kutatók élelmi célra eladott patkányokat vizsgáltak, de más fajokra - cibetekre, tobzoskákra - is érvényesek lehetnek az eredmények, mert ezeket is nagy számban vadásszák, szállítják és árusítják