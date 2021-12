Koronavírus: már 22 ezer kamasz oltását kérték a szülők

Az oltási akció kezdete óta már 22 ezer 12-17 éves fiatal oltását kérték szüleik, közülük 15 ezren az első oltásra érkeztek, másfél ezren pedig a megerősítő harmadik oltást is megkapták - olvasható a kormányzati Vakcinainfón.

A 16-17 éves korosztály átoltottsága jelenleg 58 százalékos. Fotó: Getty Images

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a 18 év alatti korosztályban is lehetséges a megerősítő, harmadik oltás felvétele, ami különösen indokolt lehet a krónikus betegséggel küzdők, a kockázati csoportba tartozók esetében. A szülőknek erről érdemes a fiatal kezelőorvosával, gyermekorvosával konzultálniuk, tették hozzá.

Magyarországon a 16-17 éves korosztály oltása idén május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 58 százalékos. A 12-15 éves korosztály oltása egy hónappal később indult, az átoltottságuk 39 százalékos. A 18 év alatti korosztályt a jelenlegi hatósági engedélyek alapján csak Pfizer-vakcinával lehet oltani.

Közölték azt is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a közelmúltban engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Az oltási munkacsoport megkezdte a gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek. A gyerekek oltását az erre kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik, és a tudnivalókról időben tájékoztatják a szülőket - jelezték a közleményben.

Ahogy írták, a gyermekek védelme érdekében a kormány több intézkedést is elrendelt a közelmúltban: a pedagógusok számára már tavasszal oltási akciót szervezett, mostantól tőlük is elvárt az oltás felvétele az állami fenntartású iskolákban. Az iskolákban továbbra is fontos a megelőző higiénés szabályok betartása, az iskolaigazgatók előírhatják a maszkviselést, és decembertől csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be a külsős dolgozók az iskolákba.

A koronavírus-örökítőanyag országos átlagkoncentrációja emelkedik a szennyvízmintákban - írja legfrissebb (2021. december 7-i) jelentésében az NNK. A vírus örökítőanyagának koncentrációja két településen, Győrben és Nyíregyházán magas, 19 helyen az "emelkedett", egy településen, Szekszárdon pedig a "mérsékelt" kategóriába sorolható.