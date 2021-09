Koronavírus: jön egy újabb kínai oltóanyag

Csütörtökig 5,6 millióan vették fel Magyarországon a védettséghez szükséges teljes oltási sorozatot COVID-19 ellen.

A több mint 30 ezer felnőtt és időskorú részvételével készült tesztvizsgálatok szerint az SCB-2019 nevű vakcina 79 százalékos hatékonysággal gátolja meg a delta variáns okozta COVID-19 súlyos tüneteinek kialakulását, míg a gamma variáns esetében 92 százalékos, a mű variáns esetében pedig 59 százalékos hatékonysággal véd. Az oltóanyag általános hatékonysága a koronavírussal szemben - beleértve a három variánst, amelyek a teljes vizsgálat 73 százalékát tették ki - 67 százalékosnak bizonyult - derült ki a Clover szerdán közzétett közleményéből.

A koronavírus újabb variánsai ellen is hatékony a kínai Clover oltóanyaga. Fotó: illusztráció, Getty Images

A vakcina két dózisát 21 napos szünettel adták be a részvevőknek. Az előzetes tanulmány alapján az oltóanyag 2 és 8 Celsius-fok közötti hőmérsékleten akár hat hónapig is tárolható. A vakcinafejlesztő szerint ez az első olyan oltóanyag, amely jelentős hatékonysággal véd az említett három variánssal szemben. Az Ázsia, Európa, Latin-Amerika és Afrika egyes országaiban végzett vizsgálatok a vakcina hatékonysága mellett annak biztonságosságát is hivatottak voltak ellenőrizni.

Tervei szerint a Clover feltételes engedélyért folyamodik a vakcina alkalmazására több globális szervezetnél, köztük az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO). Amennyiben a WHO megadja az engedélyt, oltóanyagából a gyártó 414 millió dózist szolgáltatna a Covax nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezés számára.

Újabb vizsgálatok szerint a Janssen-vakcinából is érdemes lehet második adagot beadni, ezáltal fokozva az oltóanyag által kiváltott immunvédettséget a koronavírussal szemben.