A Johnson and Johnson leányvállalata, a Janssen által gyártott koronavírus-vakcina már az eddigi vizsgálatok alapján is egészen hatékonyan védett a tüneteket okozó, súlyos COVID-19 kialakulása ellen. Három új vizsgálat adatai alapján azonban arra a következtetésre jutott a gyártó, hogy egy második dózis jelentősen megerősítheti az oltottak védettségét - számolt be róla a CNN.

Előkészítik a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcináját. Fotó: MTI/Balázs Attila

Érdemes fél évet várni a második adagra

A Janssen-féle vakcina kétdózisú adagolását többféleképpen is tesztelték. Az egyik klinikai kísérletben 56 nap különbséggel adtak be az alanyoknak két oltást. Az amerikai adatok alapján úgy tűnik, ezzel 100 százalékos védelem érhető el a súlyos COVID-19 kialakulásával szemben, a közepesen súlyos és enyhe lefolyásúfertőzéspedig 94 százalékos eséllyel kerülhető el. A globális vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a kevésbé súlyos esetek ellen "csak" 75 százalékban hatékony a vakcina, még akkor is, ha két dózist adnak be belőle.

Egy másik kutatásban megnézték, mi történik az alanyok antitestszintjével, ha a második oltást nem két hónap múlva, hanem fél évvel az első dózis után kapják meg. Az eredmények szerint a 2 hónap múlva beadott második dózis megnégyszerezte, míg a fél év várakozás után beadott emlékeztető oltás a 12-szeresére növelte a koronavírus elleni antitestek mennyiségét. "Aki tehát fél évet vagy annál is többet (de maximum 8 hónapot) vár az emlékeztető oltás beadatásával, annak jobban megerősödik a védelme" - kommentálta az eredményeket Dr. Dan Barouch, egy bostoni virológiai és oltáskutató központjának vezetője.

Egyetlen dózis is jelentős védelmet nyújt

A harmadik szóban forgó kutatás pedig - 390 ezer beoltott és 1,5 millió oltatlan amerikai adatai alapján - azt állapította meg, hogy a Janssen-vakcinából már egyetlen dózis is átlagosan 81 százalékos hatékonysággal előzi meg azt, hogy az oltottak annyira megbetegedjenek a koronavírus-fertőzés következtében, hogy kórházi kezelésre szoruljanak, magát a megfertőződést pedig 79 százalékos eséllyel akadályozza meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 60 év felettiek és a delta variánssal megfertőződött személyek körében valamelyest csökken a vakcina védőképessége, egészen pontosan 78 százalékosra.

