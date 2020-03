Koronavírus: az USA sem tud megfelelően szűrni

Az Egyesült Államok koronavírust szűrő rendszere jelenleg kudarcra van ítélve - jelentette ki Dr. Anthony Fauci, az allergiával és fertőző betegségekkel foglalkozó intézet szakembere. Az orvos arra a kritikára reagálva fejtette ki a véleményét, mely szerint az Egyesült Államok arányaiban jóval kevesebb szűrést végez el, mint a koronavírussal fertőzött többi ország. Szerinte az USA-ban kialakított szűrőrendszer nem alakalmas ekkora embertömegek tesztelésére.

A koronavírus az elmúlt két hétben kezdett terjedni az országban, a hatóságok pedig már több mint 1300 fertőzöttről tudnak. Szakemberek szerint azonban ennél lényegesen nagyobb lehet az érintettek száma. Bár Donald Trump elnök szerint az ország jól szervezett tesztállomásokat alakított ki, amelyekben a határokon belépő minden embert megvizsgálnak, pontos részleteket azonban ezek működéséről nem adott a sajtónak.

A Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) legfrisebb adatai alapján az országban kicsit több mint 11 ezer koronavírustesztet végeztek el január óta. A vizsgált emberek száma viszont valószínűleg ennél alacsonyabb, sok ember ugyanis két mintát is lead, hogy pontos eredmény születhessen. Viszont olyan magánintézmények is végeznek szűréseket, amelyek nem adnak ki adatokat a CDC-nek, ezért a kiszűrt személyek számát valóban csak saccolni lehet.

Napi 20 ezer koronavírusteszt

Ezzel szemben Dél-Korea naponta 20 ezer szűrést végez el, a járvány kezdete óta pedig már több mint 210 ezer embert vizsgáltak meg. Az Egyesült Királyságban 29700 emberen végeztek el koronavírustesztet, és naponta átlagosan 1000 mintát gyűjtenek be kivizsgálásra. Magyarországon eddig kevesebb, mint ezer tesztet végeztek el, igaz, nálunk a fertőzések száma, így a gyanús esetek aránya is jóval alacsonyabb.

Hogy az Egyesült Államokban miért akadozik ennyire a szűrés, annak több oka is van. Az egyik, hogy az ország elutasította a gyorstesztet, amit az Egészségügyi Világszervezet még januárban jóváhagyott. Helyette egy saját tesztet fejlesztettek ki, amelyek azonban különböző gyártási hibák miatt nem voltak túl hatékonyak. A kezdeti vizsgálatok így igen kétes értékű eredményt hoztak, a gyorstesztek ráadásul továbbra is akadozva jutnak el az orvosokhoz. De nem csak a tesztekből van hiány, az egészségügyi dolgozóknak szánt gumikesztyűk és a teszt alapját képező pamutminták is akadozva érkeznek. Összességében kevés embernek kellene nagyon sok tesztet elvégeznie az országban, amelyre eddig nem voltak kellően felkészülve a szakember szerint.

Magyarországra a jövő héten érkezhet meg egy új koronavírus-gyorsteszt, amely egy csepp vérből kimutatja a vírus hatására a szervezetben termelődő ellenanyag jelenlétét. A tesztről bővebben az nlc.hu írt.

