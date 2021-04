Koronavírus: ezért is érdemes kerülni a nyilvános vécéket

Koronavírus: mikor érhetjük el a nyájimmunitást? Részletek!

A Florida Atlantic University tudósai nemrég úgy döntöttek, egy nyilvános vécében vizsgálják meg a vécélehúzások után a levegőbe kerülő aeroszol cseppjeinek mennyiségét és méretét. A nyilvános vécét a teszt előtt 24 órával lezárták, mindent fertőtlenítettek, és ellenőrizték a szellőző működését is. A kutatók háromféle lehetőséget vizsgáltak: vécéöblítés nyitott fedéllel, ugyanez lehajtott fedéllel, illetve piszoár öblítése. A tudósok nagyjából háromórányi tesztelés és több mint száz öblítés után az aeroszolok szintjének jelentős emelkedését mérték a levegőben - minden öblítés több tízezer ilyen cseppet képzett.

A vécédeszka és a fedél között is utat találnak

Amikor felhajtott tetővel húzták le a vécét, nyilvánvalóan több aeroszol került a levegőbe, mint amikor lehajtották a fedelet, de a kutatók mérései szerint még ez utóbbi esetben is kijutottak részecskék - ráadásul majdnem annyi, mint amikor a fedél fel volt hajtva. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a vécédeszka és a fedél között is képesek kiutat találni és a levegőbe jutni. Ez pedig könnyen komoly fertőzésekhez vezethet, ha a szellőztetés nem megfelelő.

h i r d e t é s

A WebMD azt írja, a többi között akár az ebola, norovírus- vagy koronavírus-fertőzéspatogénjei is megtalálhatók az állóvízben ugyanúgy, mint például az emberi vizeletben, székletben vagy hányásban. A tudósok szerint a kórokozók öblítéskor a levegőbe kerülhetnek - ez függ például az öblítés erősségétől, a víznyomástól és a vécé kialakításától is.

A nyilvános vécékben is van esély, hogy megfertőződünk. Fotó: Getty Images

Épp belégzési magasságban tanyáznak

A kutatás egyik szerzője azt nyilatkozta, hogy mind a vécé, mind a piszoár lehúzásával jelentősen nőtt a levegőben a 3 mikrométernél kisebb cseppek jelenléte - 69.5 százalékkal nőtt a 0,3-0,5 mikrométeres, 209 százalékkal a 0,5-1 mikrométeres és 50 százalékkal az 1-3 mikrométeres cseppek aránya -, ami azért is probléma, mert ezek kis méretük miatt képesek lehetnek tovább a levegőben maradni. Ez pedig fokozottabb fertőzésveszélyhez vezethet. A tudósok azt is írták, hogy lehúzás után akár másfél méteres magasságba is feljuthatnak ezek az aeroszolok, és 20 másodpercet is fent tölthetnek. Ez pedig sok esetben már belégzési magasságot jelent.

Erre figyeljünk

Akinek tehát a jelenlegi helyzetben mindenképp egy nyilvános vagy akár munkahelyi mellékhelyiséget kell használnia, annak a nagyon alapos kézmosás, illetve kézfertőtlenítés mellett azt is javasolnánk, hogy álljon minél távolabb a vécékagylótól vagy a piszoártól az öblítéskor, és igyekezzen minél kevesebb időt a mosdóban tölteni.

Koronavírus: ezek a tünetek hónapokig gyötörhetnek - olvassa el a témában írt korábbi cikkünket.