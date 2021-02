Koronavírus: csaknem 86 százalékban hatékony ez a vakcina

Koronavírus: mennyi vakcinát kaptunk eddig? A válaszért kattintson ide!

Az amerikai koronavírus-vakcina hatásossága 85,9 százalékos volt a betegség súlyos formáival szemben az Egyesült Államokban, 81,7 százalékos a Dél-afrikai Köztársaságban és 87,6 százalékos Brazíliában, ahol a vírus mutánsai igen elterjedtek. Az FDA egyébként egy független eljárás keretében vizsgálta a több országban, összesen mintegy 40 ezer résztvevővel elvégzett klinikai tesztek eredményeit.

Már a héten megkaphatja az engedélyt

"Az elemzések szerint kedvező a vakcina biztonságossága, nem ad különösebb azonosított biztonságossági aggodalmakra okot, amelyek megakadályozhatnák a sürgősségi felhasználásra történő engedély kiadását" - áll az amerikai gyógyszerfelügyeleti hivatal dokumentumaiban. Az új típusú koronavírus elleni kifejlesztett amerikai vakcina engedélyezésre várhatóan már a hét végén sor kerül az Egyesült Államokban.

h i r d e t é s

Újabb ígéretes vakcina a láthatáron. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A mellékhatásokról

A FDA dokumentumai szerint a vizsgálatok során az oltottak 48,6 százalékának fájt az oltás helye, míg 39 százaléknál fejfájást, 38,2 százaléknál fáradtságot és 33,2 százaléknál izomfájdalmat okozott a vacina. Az oltóanyag mindössze három embernél váltott ki komolyabb mellékhatást. Egyéb mellékhatásokat a COVID-19 ellen beoltottak 9 százalékénál tapasztaltak, magas lázat pedig csupán 0,2 százaléknál.

2 hét múlva már véd is

Az adott régiókban, ahol a klinikai tesztet elvégezték, a vakcina hatásossága 28 nappal a beadása után átlagosan 85,7 százalékos volt a betegség súlyos lefolyású, és 66,1 százalékos a mérsékelt formáival szemben. A FED vizsgálatai szerint a vakcina már az oltás után 14 nappal is hatásos, ebben az időben ugyanis csak két embernél alakult ki a betegség olyan súlyos formája, hogy orvosi beavatkozásra volt szükség. Huszonnyolc nap után az oltott csoportban senkinél, míg a kontrollcsoportban hét embernél alakult ki a betegség súlyos formája. Ezek az adatok megerősítik a gyógyszergyár korábbi közöléseit.

A Johnson and Johnson az FDA-nak benyújtott dokumentumában azt is közölte, hogy a vakcina hatásos a tünetmentes koronavírus-fertőzések megakadályozása terén is. A klinikai vizsgálatok elsődleges elemzése alapján a gyógyszergyár azt írta, hogy 16 tünetmentes fertőzést észleltek a kontroll csoportban, míg az oltottak csoportjában csak kettőt, ami 88 százalékos hatásosságot jelent. A tünetmentes fertőzések tanulmányozása egyébként nem volt a kísérlet elsődleges céljai között, ebből az eredményből azonban arra lehet következtetni, hogy az oltás a terjedést is csökkentheti.

Koronavírus: új antivirális szeren dolgoznak a magyarok. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!