Koronavírus: a szomszédban már a 12-15 éveseket is oltják

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a napokban jóváhagyták a 12-15 éves gyerekek számára is a BioNTech és a Pfizer közösen kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. Ennek előzménye az volt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megvizsgálta az oltóanyagot és arra a következtetésre jutott, hogy az oltóanyag minden 12 évesnél idősebb embernél biztonsággal alkalmazható afertőzésmegelőzésére. Közölték azt is, hogy a jóváhagyást követően a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek a vakcina alkalmazásáról a jelzett korosztály esetében. Most tehát - ahogy az várható volt - sorra jelentik be az országok, hogy megkezdik a kiskamaszok oltását is.

A románok már oltják a kiskamaszokat

Románia az Európai Unióban elsőként kezdte meg a 12-15 évesek immunizálását az új típusú koronavírus ellen - ismertette Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora. Mint mondta, a kiskorúak csak egy szülő vagy a törvényes gyám jelenlétében és beleegyezésével kaphatják meg a vakcinát. Az internetes előjegyzési portálon egyébként szerdától lehetővé vált az időpontfoglalás a 12 évet betöltött kiskorúak számára is, de a szülők előzetes regisztráció nélkül is elvihetik gyermeküket valamely oltóközpontba.

A szomszédban már a 12-15 éveseket is oltják.

Képünk illusztráció

Ausztria legalább 200 ezer jelentkezővel számol

Ausztria is kiterjeszti oltási tervét a 12 éven felüli gyerekekre, miután az osztrák Nemzeti Oltási Grémium (NIG) is szabad utat adott a Pfizer és a Biontech közös koronavírus-vakcinájának a 12-15 évesek körében - jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter. Hangsúlyozta, hogy az említett vakcinából az elmúlt hetekben 600 ezer adagot adtak be a szóban forgó korosztály tagjainak az Egyesült Államokban és Kanadában, és semmilyen aggály nem merült fel az oltóanyag biztonságosságát illetően.

Ausztriában egyébként mindegy 340 ezer 12-15 éves él. Az egészségügyi miniszter szerint közülük legalább 200 ezren élnek majd a lehetőséggel. Ha július-augusztusban minél több gyerek beoltatja magát, szeptemberben zavartalanabbul indulhat a jelenléti oktatás az iskolákban - jegyezte meg Wolfgang Mückstein, aki egyúttal arra kérte a szülőket, hogy segítsék a felvilágosító kampányt. Ausztriában egyébként csak a 14 éven aluli gyerekek estében szükséges szülői beleegyezés a COVID-19 elleni oltáshoz, a 14 éven felüliek azonban önállóan is dönthetnek erről - még akkor is, ha a szülők esetleg oltásellenesek.

Ezért fontos a gyerekek oltása

Ugyan a gyerekek - ellentétben a felnőttekkel - ritkábban kerülnek súlyos tünetekkel kórházba, az úgynevezett hosszú COVID szindróma náluk is gyakori. Ez a probléma sok esetben tartósan fennálló alvászavarokkal és fáradékonysággal jár. Ezen túlmenően a fiatalok akár tünetmentesen is megfertőzhetik az idősebb korosztályokat. "Ezért is fontos, hogy a 12-15 évesek oltása is széles körben megtörténjen, hiszen minél előbb érjük el a nyájimmunitást, annál előbb térhetünk vissza a normális élethez" - fogalmazott az osztrák miniszter.

Korábban egyébként a szlovénok is bejelentették, hogy a kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága javasolni fogja a 12 évnél idősebb gyermekek oltásának megkezdését. Az indoklás szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlása után nem látják okát annak, hogy Szlovéniában miért ne kezdhetnék meg a kiskorúak oltatását. Közölték azt is, hogy a krónikus betegségben szenvedő gyerekek élveznének elsőbbséget az új típusú koronavírus elleni oltási kampány során.

