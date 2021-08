Koronavírus: a lambda variáns ellenáll a vakcináknak

Az új koronavírus lambda variánsa, ami egyre több megbetegedést okoz Dél-Amerikában - és amelyet először Peruban azonosítottak - rendkívül fertőző és sokkal ellenállóbb a vakcinákkal szemben, mint a vírus eredeti, vuhani változata - számolt be róla japán kutatókat idézve a Reuters.

Javában zajlik a versenyfutás: az új koronavírus egyelőre könnyen alkalmazkodik. Fotó: Getty Images

A kutatók már egy ideje valószínűsítették - sőt, preprint tanulmányban közölték is -, amit most laboratóriumi kísérletek is megerősítettek: hogy a lambda variáns tüskefehérjéjének három mutációja, az RSYLTPGD246-253N, a 260 L452Q és a F490S ellenállóvá teszi a vírust a vakcinák által kiváltott semlegesítő antitestek hatásával szemben. További rossz hír, hogy emellett ráadásul további két mutációnak - a T76I-nek és az L452Q-nak - köszönhetően a lambda variáns átviteli sebessége is fokozódik, vagyis rendkívül fertőző. Ahogy arról korábban írtunk, pontosan e két virológiai jellemzője miatt tudósok szerint ez lehet az eddigi legveszélyesebb koronavírus-variáns.

Hogy az egyes koronavírus elleni vakcinák hatékonysága százalékosan hogyan alakul a lambda variáns esetében, és a vírus terjedése mennyire gyorsul fel - vagyis pontosan mennyivel fertőzőképesebb a korábbi variánsoknál -, arról egyelőre nem közöltek adatokat.

Mit tudunk a lambda variánsról?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) június 14-én sorolta az érdeklődésre számot tartó változatok közé. Vagyis jelenleg nem tartozik az aggodalomra okot adó változatok közé, noha egyre több jel utal arra, hogy járványügyi szempontból világszerte komoly gondokat okozhat. A GISAID adatbázisa alapján múlt hétig 26 országban mutatták ki. Aggasztó, hogy az átoltottság szempontjából viszonylag jól álló Chilében - ahol a lakosság 60 százaléka van túl legalább az első részoltáson - a lambdának köszönhetően drasztikusan emelkedik a fertőzöttek száma.

Bár egyelőre nem teljesen világos, hogy ez a variáns veszélyesebb-e, mint az egész világon elterjedt, újabb járványhullámot generáló delta variáns, de a Reuters által idézett Kei Sato, a Tokiói Egyetem vezető kutatója úgy véli, hogy "a lambda potenciális veszélyt jelenthet az emberi társadalomra".

Mi jöhet még?

De nem csak a delta-, és a lambda variáns miatt aggódnak a kutatók, hanem a jövőben esetlegesen kialakuló, új mutációk miatt is. Brit kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban a korlátozások július 19-ei feloldása miatt a vírust valószínűleg a jól haladó oltási kampánnyal sem sikerül visszaszorítani, az ugyanis alkalmazkodhat a vakcinákhoz és az eddigieknél veszélyesebb mutációkat eredményezhet.

Hasonló félelmek merültek fel az olimpiával kapcsolatban is: japán orvosok attól tartanak, hogy az ötkarikás játékokra érkező több tízezer sportolóval és kíséretükkel a különféle koronavírus-változatok is Tokióba "gyűlnek", és esetleg keverednek, új, "olimpiai" vírustörzset hozva létre. Hogy ez valóban bekövetkezik-e, arra hamarosan fény derülhet.