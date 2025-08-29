Az év 34. hetében az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) koncentrációja országos szinten emelkedett szennyvízben – tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mutatjuk a részletes adatokat.
Ezeken a területeken nőtt a koncentráció
Az örökítőanyag koncentrációja tekintetében az alábbi településeken, illetve mintagyűjtő helyeken tapasztaltak emelkedést:
- Budapesten, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,
- Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában,
- Egerben,
- Győrben,
- Miskolcon,
- Szegeden,
- Székesfehérváron,
- Szekszárdon,
- Zalaegerszegen.
13 ellátási területen stagnálást mértek, csökkenést viszont ellátási terület szennyvízmintájából sem igazoltak.
Emelkedett koncentráció van jelenleg Salgótarjánban és a budapesti agglomerációban, míg Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, valamint Budapest északi, déli és központi mintájában mérsékelt a mennyiség. A többi területen alacsony tartományba sorolható a koncentráció a friss eredmények alapján. Mindezekre alapozva az NNGYK úgy véli, a következő hetekben a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható.
A Nimbusz-variáns okozhatja a következő hullámot
Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Rusvai Miklós virológus arra számít, hogy az iskolakezdés után jelentősebben megnövekedhet a fertőzések száma. Erről az InfoRádiónak nyilatkozott nemrégiben. A szakértő szerint a jelenleg terjedő Nimbusz-variáns csak kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól, ezért mindenki, aki már megfertőződött egy korábbi típussal vagy beoltatta magát, az az újabb hullámban is többé-kevésbé védett lehet.