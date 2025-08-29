Az év 34. hetében az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) koncentrációja országos szinten emelkedett szennyvízben – tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mutatjuk a részletes adatokat.

Újabb Covid-hullámmal indulhat az új tanév. Fotó (iilusztráció): Getty Images

Ezeken a területeken nőtt a koncentráció

Az örökítőanyag koncentrációja tekintetében az alábbi településeken, illetve mintagyűjtő helyeken tapasztaltak emelkedést:

Budapesten, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,

Budapesten, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában,

Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben,

Egerben, Győrben,

Győrben, Miskolcon,

Miskolcon, Szegeden,

Szegeden, Székesfehérváron,

Székesfehérváron, Szekszárdon,

Szekszárdon, Zalaegerszegen.

13 ellátási területen stagnálást mértek, csökkenést viszont ellátási terület szennyvízmintájából sem igazoltak.

A 34. hét eredményei. Forrás: nngyk.gov.hu

Emelkedett koncentráció van jelenleg Salgótarjánban és a budapesti agglomerációban, míg Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, valamint Budapest északi, déli és központi mintájában mérsékelt a mennyiség. A többi területen alacsony tartományba sorolható a koncentráció a friss eredmények alapján. Mindezekre alapozva az NNGYK úgy véli, a következő hetekben a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható.

A Nimbusz-variáns okozhatja a következő hullámot

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Rusvai Miklós virológus arra számít, hogy az iskolakezdés után jelentősebben megnövekedhet a fertőzések száma. Erről az InfoRádiónak nyilatkozott nemrégiben. A szakértő szerint a jelenleg terjedő Nimbusz-variáns csak kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól, ezért mindenki, aki már megfertőződött egy korábbi típussal vagy beoltatta magát, az az újabb hullámban is többé-kevésbé védett lehet.