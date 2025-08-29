Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Covid-hullámmal indulhat az új tanév – mutatjuk, mire számítanak a szakértők

Perl Kitti
Perl Kitti

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben kimutatható koncentrációja az elmúlt héten. Az új tanév első heteiben ezért a fertőzöttek számának emelkedésére számítanak a szakértők.

Az év 34. hetében az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) koncentrációja országos szinten emelkedett szennyvízben – tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mutatjuk a részletes adatokat.

pozitív es negatív gyorstesztek egymás mellett
Újabb Covid-hullámmal indulhat az új tanév. Fotó (iilusztráció): Getty Images

Ezeken a területeken nőtt a koncentráció

Az örökítőanyag koncentrációja tekintetében az alábbi településeken, illetve mintagyűjtő helyeken tapasztaltak emelkedést:

  • Budapesten, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,
  • Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában,
  • Egerben,
  • Győrben,
  • Miskolcon,
  • Szegeden,
  • Székesfehérváron,
  • Szekszárdon,
  • Zalaegerszegen.

13 ellátási területen stagnálást mértek, csökkenést viszont ellátási terület szennyvízmintájából sem igazoltak.

a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben, 2025. 34. hét, térkép
A 34. hét eredményei. Forrás: nngyk.gov.hu

Emelkedett koncentráció van jelenleg Salgótarjánban és a budapesti agglomerációban, míg Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, valamint Budapest északi, déli és központi mintájában mérsékelt a mennyiség. A többi területen alacsony tartományba sorolható a koncentráció a friss eredmények alapján. Mindezekre alapozva az NNGYK úgy véli, a következő hetekben a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható.

A Nimbusz-variáns okozhatja a következő hullámot

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Rusvai Miklós virológus arra számít, hogy az iskolakezdés után jelentősebben megnövekedhet a fertőzések száma. Erről az InfoRádiónak nyilatkozott nemrégiben. A szakértő szerint a jelenleg terjedő Nimbusz-variáns csak kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól, ezért mindenki, aki már megfertőződött egy korábbi típussal vagy beoltatta magát, az az újabb hullámban is többé-kevésbé védett lehet.

