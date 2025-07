Kemenesi Gábor virológus ismét reagált a Corax-Bioner Zrt. szúnyoggyérítő szert gyártó cég vezérigazgatójának azon állítására, amely szerint nem is okoz fejlődési rendellenességet a Magyarországon is használt rovarirtó, a deltametrin hatóanyagú készítmény. Kemenesi már korábban is beszélt a vegyszerek káros hatásairól, erre reagált a cég pénteken: közleményük szerint a deltametrin hatóanyag sokéves toxikológiai és környezeti vizsgálatok alapján az EU teljes területén alkalmazható növényvédő szerként és szúnyogirtóként egyaránt - írja a HVG.

Kemenesi keddi közleménye szerint azonban a Corax-Bioner ügyvezetője valótlanságokat mond. A virológus állítja, hogy a deltametrin több tucat szakirodalmi folyóiratban megjelent kutatási eredmény szerint mérgező a fejlődő idegrendszerre, valamint magzati korban, születés után fejlődő korban és felnőtt korban is befolyásolja az idegrendszer normális működését melegvérű állatokban.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Mint írta, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumában is készültek olyan kutatások, amelyben a szakemberek a genetikai mutációt vizsgálták rovarirtó szerek használatakor. Ennek eredményeire hivatkozva állítja, hogy a hazai irányelvek szerint a gyérítést végző vállalkozóknak kötelességük felhagyni az említett szer használatával.

Szerdán délután Fekete Gábor, a Corax-Bioner Zrt. vezérigazgatója reagált Kemenesi nyilatkozatára. Fekete szerint a virológus a Pesticide Action Network közleményére hivatkozik, nem a tényleges tudományos publikációkra. „Ezeket áttanulmányozva toxikológiai alapismeretek birtokában is könnyen megállapítható, hogy még a legújabb vizsgálati eredmények is sok nagyságrendi távolságra vannak attól, hogy a hazai szúnyogirtást magzatkárosítónak bélyegezzék” – írta.