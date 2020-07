Jelek, melyek agytumorra utalnak

Rohamok

Egy svéd kutatás szerint egyes agydaganatok kockázata magasabb a képzettebb emberekre nézve. Részletek itt.

A tumor típusától függetlenül a rohamok jelentkezése általában az egyik legelső tünet. Mivel a daganat irritálja az idegsejteket, sokféle roham, rángatózás, görcs jelentkezhet - akár a végtagok területén, akár az arcon.

Ügyetlenség

Ha úgy tapasztaljuk, hogy szokatlanul ügyetlenek vagyunk, minden kiesik a kezünkből, gyakran megbotlunk, nem tudjuk a szokásos módon használni a kezeinket vagy a lábainkat, akkor ez is lehet tünet. Akárcsak, ha nehézségeink vannak a beszéddel, vagy ha nem tudjuk megfelelően kontrollálni a mimikánkat.

Milyen jelei lehetnek az agytumornak?

Zsibbadás

Amennyiben testünk valamelyik része zsibbad vagy érzéketlenné válik, úgy ez is jelezhet agytumort. Különösen olyankor gyakori, amikor a daganat nyomást fejt ki arra a területre, ahol az agy a gerincoszlophoz kapcsolódik.

Memóriazavarok

A tumorok nemcsak a viselkedésben okozhatnak változásokat. Az agydaganattal küzdőknél gyakori a memóriazavar, a hirtelen kialakuló zavarodottság, a feledékenység, illetve a koncentrációs nehézségek is.

Melyek az agydaganatok leggyakrabban előforduló típusai? Hogyan lehet kezelni ezeket a rosszindulatú elváltozásokat? Részletek itt.

Hányinger

Ha gyakorlatilag minden ok nélkül émelygünk, hányingerünk van, és az érzés nem múlik, semmitől sem leszünk jobban, akkor ez is jelezhet tumort. Ha egyéb tüneteink is vannak, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

Változások a látásban

Homályos látás, kettős látás, látáscsökkenés, látásvesztés - ezek is mind lehetnekagydaganattünetei. Akárcsak, ha fura foltokat, árnyakat, formákat kezdünk látni, és úgy érzékeljük, mintha mindennek különös aurája lenne.

Forrás: prevention.com